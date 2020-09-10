مصر تدعو لسياسة عربية حازمة لردع النظام التركي

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شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة انتهاج سياسة حازمة من قبل الدول العربية لردع الممارسات التركية التي وصفتها بالهدامة. واعتبر سامح شكري خلال كلمته في
المصدر: عبدالله المصري-دوت الخليج
تاريخ النشر:الأربعاء 09 سبتمبر 2020 11:34 GMT
تاريخ التحديث:الأربعاء 09 سبتمبر 2020 12:45 GMT
شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة انتهاج سياسة حازمة من قبل الدول العربية لردع الممارسات التركية التي وصفتها بالهدامة.
واعتبر سامح شكري خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي لـ“اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية“ التي ترأسها مصر، أن ”الممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي“.
كما استعرض وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع ”الممارسات الهدامة للنظام التركي الحاكم في عدد من الدول العربية، وبما يرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة“ بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ.
وأكد المتحدث أن شكري ”سلط الضوء كذلك على بعض الشواهد التي تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية؛ من تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزقة إلى سوريا، ودفعه بآلاف المقاتلين إلى ليبيا، وافتئاته على موارد شعوب عربية شقيقة في العراق، وفي ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية“.
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