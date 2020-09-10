3 أشهر.. الكهرباء تصرف حافز تحقيق الأهداف للعاملين

قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر صرف حافز تحقيق الأهداف للعاملين عن العام المالى 2019-2020، بما يعادل ثلاثة أشهر من المرتب الأساسي بنهاية شهر يونيو الماضي. ونص القرار على أن يتم الصرف في النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، على أن تلتزم كل شركات التوزيع بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليها لدى شركات الإنتاج وكذلك الحصة المطلوب سدادها للشركة القابضة للكهرباء.

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