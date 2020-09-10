حذرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من التعامل مع حساب "فيس بوك" باسم "انتصار محفوظ سرحان". وكتبت وزيرة الهجرة، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "تمت إفادتى بأن هذا الحساب على الـ Facebook والخاص بالسيدة "انتصار محفوظ سرحان" يطلب من البعض الدخول فى secret chat "شات سرى" للتحدث مع وزيرة الهجرة، ثم يتم بعدها سرق الحساب الخاص بهم". وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج "أرجو تجاهل هذه الرسائل". https://www.facebook.com/nabila.makram/posts/10158540741441203 https://www.facebook.com/nabila.makram/posts/10158540741441203

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بحجة التواصل معها.. وزيرة الهجرة تحذر من «أكونت» وهمي يستغل المواطنين لسرقة حساباتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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