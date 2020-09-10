حدث ليلا.. هاشتاج الشعب يريد السيسي يتصدر تويتر.. والنائب محمد أبو العينين يطالب بمضاعفة دعم القطاع الخاص: الصادرات لن تأتي إلا بالإنتاج

كشفت مصادر استخباراتية، عن أن قطر قد تغير سياساتها بشأن دعم المنظمات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة.
يدرس الكونجرس الأمريكي، تجريد الرئيس الصيني، شي جين بينج، من لقب "الرئيس"، والذي تستخدمه –من بين ألقاب عديدة يحملها- الحكومات والمؤسسات الإعلامية الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية.
أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، والمنتخب الأول، أنه تلقى عرضا مغريا للغاية عقب مونديال روسيا 2018، مؤكدًا أن اختياره الأول والأخير كان البقاء في الفريق الأحمر.
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي؛ عقب موقف الأخير من الموافقة على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية ما سيسفر عنه اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف" والذى سيعقد اليوم عبر الفيديو كونفراس لتحديد مصير منافسات نصف نهائى أبطال إفريقيا.
حصل "دوت الخليج" على نص تحقيقات النيابة وشهادة الشهود فى القضية رقم ۱۲۳۳۲ لسنة ۲۰۲۰ جنح النزهة، والمتهمة فيها المستشارة نهي الإمام بالنيابة الإدارية بالتعدي علي المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة.
قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، التصعيد الرسمي والشامل ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وشكواه لأكثر من جهة؛ بعدما تجدد هجومه على أعضاء اللجنة في الأيام الماضية، وتوجيه اتهامات شديدة للأعضاء عبر قناة نادي الزمالك.
أعرب مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن غضب مجلس إدارة النادي؛ عقب المداخلة الهاتفية التي أجراها أحمد الركابي، والد الطفل الغريق بنادي الزمالك، وتحامله على المجلس ورئيس النادي.
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