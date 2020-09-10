نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: نشر الفنان يوسف الشريف صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. احتفل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي بعيد الميلاد ال 28 لصديقة بالفريق احمد الشيخ نشر وليد أزارو لاعب النادي الاهلي صورة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أثناء قضاء عطلته الصيفية. دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الغاء_متابعة_رمضان_صبحي، بعد انتقالة من النادي الأهلي الي بيراميدز.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. يوسف الشريف يتغزل في زوجته.. وهاشتاج #إلغاء_متابعة_رمضان_صبحى يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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