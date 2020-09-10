أهدافها ومميزاتها ومراحل تنفيذها.. كيف ستغير منظومة النقل الذكي شكل الطرق في مصر؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في إنشاء منظومة النقل الذكي وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجسيتة بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر، مما يفتح آفاقا اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

وطالب الرئيس بالتوسع في تطبيق المراحل الأولى للمنظومة الجديدة لتشمل ٢٠ محورًا رئيسيًا، تدريجيًا طبقًا لجدارة الأداء، مع تدريب وتأهيل كوادر الجهات المعنية لضمان كفاءة تشغيل واستخدام المنظومة على الوجه الأمثل.

وتم عرض مردود تطبيق المنظومة الجديدة من ناحية تحقيق سلامة وأمن مستخدمي الطرق والمحاور، حيث من المتوقع أن تساهم المنظومة في انخفاض عدد الحوادث بنسبة تصل إلى حوالي 40%، إلى جانب تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق وتخفيض مدة التنقل، الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم استفادة الدولة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة.

وفي منتصف شهر ٧ الماضي، عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء مجدى أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق، وبحضور ممثلى الجهات المعنية بالدولة ومسئولي وزارة النقل لبحث آليات تنفيذ وتشغيل منظومة النقل الذكي على الطرق its، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ المنظومة لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق.

وتعتمد منظومة النقل الذكي الجديدة على أنظمة واتصالات إلكترونية متقدمة لإدارة وتشغيل الحركة المرورية ومراقبة الطرق وتجميع المعلومات وتحديد أماكن الاختناق ورصد الحوادث وإرشاد سائقي المركبات، كما ستشمل بداية تطبيق المنظومة في مراحلها الأولى أكثر الطرق كثافةً وتنقلًا للمواطنين، ومنها طرق القاهرة/ إسكندرية الصحراوي والقاهرة/ إسماعيلية الصحراوي وشبرا/ بنها الحر.

ويستعرض "دوت الخليج" فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن نظام its وسبل تطبيقه:

أولًا: ما منظومة النقل الذكي its؟

هو نظام يعتمد على استخدام تقنيات الإلكترونيات للتحكم فى الطرق ومعرفة كل ما يحدث بالطريق بشكل مباشر سواء من حوادث أو مشاكل طقس أو مخالفات طريق، فضلًا عن زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وتحسين مستويات الحركة والراحة للمتنقلين وتحسين مستوى السلامة المرورية وتخفيض استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية.

ثانيًا: ما أهدف تنفيذ المشروع فى مصر؟

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1- سيساهم في توفير السلامة والأمان على الطرق وزيادة سرعة الحركة.

2- توفير الراحة للمسافرين.

3- زيادة السيطرة الأمنية على الطرق.

4- جميع الطرق التي ستدخل في نظام النقل الذكي ستكون مراقبة بشبكة كاميرات ترصد الحالة المرورية على مدار الـ24 ساعة يوميا بفضل الكاميرات الذكية التي ستغطي الطرق.

5- سترصد هذه الكاميرات أي مخالفات أو تجاوزات على الطرق.

6- سيتم عن طريق النظام الحديث إبلاغ صاحب السيارة بتجاوز السرعة من خلال رسالة قصيرة.

7- سيساهم تطبيق المنظومة في ضبط السلوكيات المرورية على الطرق، بما ينعكس على تخفيض حوادث الطرق.

ثالثًا: مراحل تنفيذ المشروع فى مصر؟

المرحلة الأولى للتنفيذ وهي طرق "القاهرة /السويس، القاهرة / الإسماعيلية /بورسعيد، الدائري الإقليمي، القطامية /العين السخنة، شبرا /بنها الحر، القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي"، والطريق النموذج للتطبيق التجريبي للمشروع من بين هذه الطرق لتشمل 20 طريقا على أن يتوالى دخول الطرق في المنظومة بعد ذلك، خاصة أن المنظومة تتمتع بإمكانية إضافة أي عدد من الطرق المستقبلية.

