بتكلفة 1.37 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالسويس

وخلال الاجتماع، أشار محافظ السويس إلى الجهود التي يتم بذلها لتنفيذ العديد من المشروعات؛ من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا في ضوء ذلك أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 بلغت 277.3 مليون جنيه، منها 196,2 بتمويل من الخزانة العامة للدولة، والباقي من التمويل الذاتي للمحافظة، منوهًا في الوقت نفسه إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات الخطة، مضافًا إليها ما يتعلق بالتمويل الإضافي الخاص بمشروعات الصرف الصحي، وكذا ما يتعلق بمشروعات جهاز التعمير، بحيث يصبح إجمالي المبلغ المتوقع إنفاقه خلال العام المالي الحالي 569 مليون جنيه.
كما أوضح المحافظ أن قيمة المشروعات الاستثمارية للمشروعات المتوقع تنفيذها خلال العام المالي، وكذا ما تم تنفيذه بداية من العام المالي 2018/2019، وصلت إلى 1.37 مليار جنيه.
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