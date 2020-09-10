الحكومة: إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالسويس بلغ 6648 طلبا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة السويس، وكذا الرؤية المستقبلية للمحافظة في إنشاء مشروعات جديدة، إلى جانب متابعة الموقف الخاص بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ونائبه الدكتور عبد الله رمضان، واللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس.

تحدث المحافظ عن موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن هناك 29 مشروعًا جار تنفيذها في هذا القطاع بتكلفة وصلت إلى 607 ملايين جنيه، منها محطات الأربعين، وزرب الجديدة، والجبايات، والحرفيين، والزراير، مضيفًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة عتاقة بطاقة إجمالية 150 ألف م3/يوم، بهدف معالجة مياه الصرف الصحي، واستيعاب التصرفات الواردة من المحافظة، والتي تتخطى 200 ألف م3/يوم، إلى جانب الانتهاء من مشروع محطة مياه أبو عارف بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بما يسهم في دعم احتياجات حي الجناين، ومدينة تعاونيات السويس من المياه، وكذا توفير 5600 غطاء من خامة GRP، للبالوعات المكشوفة والتالفة، والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين.

كما عرض المحافظ عددا من المشروعات المقترحة في بعض القطاعات، التي يسعى لتنفيذها؛ من أجل إحداث نوع من التكامل والترابط مع ما هو منفذ بالفعل من مشروعات، وذلك في إطار النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول محافظ السويس مستجدات موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، حيث أشار إلى أن إجمالي الطلبات بلغ 6648 طلبا، وذلك منذ بداية عمليات التصالح وحتى الآن.

كما نوّه اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس إلى موقف تقنين أوضاع اليد طبقًا لقانون 144 لسنة 2017، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات الخاصة بها وصل إلى 6669 طلبًا، وقال إن عدد العقود المحررة حتى الآن وصل إلى 345 عقدًا، ومن المنتظر تحرير 613 عقدا خلال الفترة المقبلة.