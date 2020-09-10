قرار جمهورى بالموافقة على قرض بمبلغ 120 مليو يورو لتطوير محطة صرف صحى بالإسكندرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 117 لسنة 2020 بشان الموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية الذى يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا بمبلغ 120 مليو يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 31 ديسمبر 2019

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