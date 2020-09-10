قرار جمهورى بإعادة تخصيص أراضٍ لإقامة قسمي شرطة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً رقم 468 لسنة 2020 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بدون مقابل لاستخدامها فى إقامة قسمى شرطة. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

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