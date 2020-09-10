أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 467 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 1050 مترا مربعا ناحية محافظة القليوبية لاستخدامها فى إنشاء مرسي للمراكب النيلية على الكورنيش وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر قرار جمهورى بإنشاء مرسى للمراكب النيلية على كورنيش القليوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.