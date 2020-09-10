قرار جمهورى بإنشاء مرسى للمراكب النيلية على كورنيش القليوبية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 467 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 1050 مترا مربعا ناحية محافظة القليوبية لاستخدامها فى إنشاء مرسي للمراكب النيلية على الكورنيش وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس
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