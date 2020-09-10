قرار جمهورى بإعادة تخصيص أرض بالإسكندرية لصالح القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 469 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة أرض ناحية محافظة الإسكندرية لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلا من أراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
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