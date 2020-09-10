أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، أن هناك توجه لتحويل "كارت المعاشات" إلى كارت يشمل جميع الخدمات المصرفية ليتضمن الإيداع النقدي والسحب والشراء من أي مكان وجهه تجارية وسداد الفواتير الحكومية وغيرها.





وقال عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، اليوم الخميس: "صاحب المعاش هيكون عنده حساب سواء فى البنوك أو البريد وممكن ياخد عليه فائدة يوم بيوم"، مشيرًا إلى أن كارت المعاشات الحالى يستخدم فى عملية السحب النقدى فقط، ولا يوجد له أى استخدام آخر. وتابع: "حبينا نضيف مزايا لأصحاب المعاشات، وبالتالى تم معاملة الكارت معاملة اللى عنده حساب فى البنك". وذكر أنه 6.5 مليون مواطن لديهم الكارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وهناك خطة للحصول على "كارت ميزة" مجانًا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو.. التأمين الاجتماعى: تحويل كارت المعاشات ليشمل جميع الخدمات المصرفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.