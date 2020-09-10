هيئة البريد: إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح الحساب اعتبارا من اليوم

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم الخميس، إن الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من مصاريف فتح الحساب وذلك فى إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى بهدف التيسير على أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن جميع المواطنين من أصحاب المعاشات الذين تقدموا بطلبات فتح الحساب ودفعوا الرسوم خلال الفترة الماضية سيتم رد هذه الرسوم واضافتها فى حساباتهم حتى يتمكنوا من سحبها فى أى وقت.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن حساب المعاش الذى يقدمه البريد المصرى يتمتع بالعديد من المييزات التى سيستفيد منها أصحاب المعاشات ومنها سهولة التعامل فى جميع ماكينات الصراف الآلى والتسوق الإلكترونى ودفع الفواتير، بالإضافة إلى إصدار كارت الخصم المباشر "ميزة" كما يتمتع الحساب بعائد يومى متغير يضاف يوميا على الحساب بهدف تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات.