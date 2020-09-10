كشف السفير محمد منصور، سفير مصر فى جنوب السودان، أن التواجد المصرى فى جنوب السودان ممتد وقوي، والعودة المصرية لإفريقيا كانت قوية وهناك تواجد مصرى ونشاط ملحوظ فى الدوائر الإفريقية بشكل عام بما ينعكس على الدوائر القريبة المرتبطة بمصر طبيعيًا بشكل مباشر.





وقال منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، اليوم الخميس، أنه يوجد 300 ألف متضرر من فيضانات جنوب السودان إذ تسببت فى أضرار كثيرة بما يخص المنازل والثروة الحيوانية والزراعية، وهؤلاء يواجهون ظروف إنسانية صعبة للغاية.

وأوضح السفير أن التواجد المصرى بجنوب السودان شهد نقلات نوعية كبيرة فى مختلف المجالات وخصوصا فيما يتعلق بالصحة والتواجد الكبير فى مجالات الكهرباء والرى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو.. سفيرنا بجنوب السودان: 300 ألف متضرر من الفيضانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.