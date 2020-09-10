صور.. الإنتاج الحربى: الفترة المقبلة سنواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع الرقمية

جاء ذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات شركات "أبو زعبل للصناعات المتخصصة" مصنع 300 الحربى، حلوان للصناعات الهندسية "مصنع 99 الحربى"، حلوان للآلات والمعدات "مصنع 999 الحربى"، حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربى"، مركز التميز العلمى والتكنولوجى، شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، قطاع الميادين المركزية.



وأكد الوزير مرسى، وفقا لبيان صحفى، خلال هذه اللقاءات على أنه يسعى لاستكمال مسيرة العمل بمصانع ووحدات الإنتاج الحربى لتنفيذ خططها الإستراتيجية والمشروعات المشاركة فى تنفيذها.



وأضاف أنه يتابع بصفة مستمرة تنفيذ هذه المشروعات حرصاً على تسليمها فى التوقيتات المحددة، كما أعرب على أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً فى مصانع ووحدات الإنتاج الحربى التى ستواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع الرقمية على الصعيدين الحربى والمدنى.



وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه سيعقد اجتماعا شاملا لكل رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لوضع رؤية استراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة على حده تهدف للتطوير بما يلاءم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها وفقاً لما تم استعراضه خلال الاجتماعات السابقة ودراسة الملفات والموضوعات التى طرحت خلال هذه الاجتماعات.



وأشار إلى أن مصانع الوزارة ووحداتها التابعة منفتحة للتكامل والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الصناعية المختلفة كالهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التجارة والصناعة وشركات القطاع الخاص فى المجالات كافة، كما تسعى إلى سد احتياجات السوق المصرى وصولاً التصدير للخارج.