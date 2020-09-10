أكد إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أن خالد عبد العال، محافظ القاهرة اجتمع مع النواب ورؤساء الأحياء وشدد على ضرورة التيسير على المواطنين للمرة الثانية، فيما يتعلق بمخالفات البناء.





وقال المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، اليوم الخميس: "وصلنا فى بعض الأماكن لتخفيضات تصل لـ 25 و50%، إذ يصل المتر لـ120 جنيها للمتر، وكل لك تيسيرًا على المواطنين". وتابع عوض: "نزلنا للمتر بـ 50 و100 جنيه، والتيسيرات مش هتكون أقل من كدا، وآخر موعد 30 سبتمبر الجارى، وهذا موعد نهائى لا رجعة فيه".

وأكد أنه لن يكون هناك أى مخالفات بناء فى المستقبل لأنها تؤثر على البنية التحتية المرافق، مضيفًا: "مفيش مخالفات بناء بعد اليوم، وهذا توجه الدولة وأجهزتها، وهناك تيسيرات من قبل الدولة مع المواطنين، ولا يوجد أى تعقيدات فى أى أوراق، ويتم استيفائها بعد ذلك".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو.. محافظة القاهرة: تخفيضات التصالح تصل لـ50% ولا مخالفات بعد اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.