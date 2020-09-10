نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 117 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لتوسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي يتيح البنك بمقتضاه لمصر قرضاً بمبلغ 120 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/12/2019.
ويستهدف الاتفاق تمويل أحد أهم مشروعات التنمية المستدامة التي سوف تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين، كما يساهم في إزالة التلوث ببحيرة مريوط والبحر المتوسط، وتوفير مصدر إضافي للمياه، والارتقاء بالوضع الاقتصادي لمصايد الأسماك والزراعة والسياحة في المنطقة.
كان مجلس النواب وافق علي الاتفاق.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يوافق على اتفاق بنك الاستثمار الأوروبى لتطوير محطة معالجة بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.