الرئيس السيسى يوافق على اتفاق بنك الاستثمار الأوروبى لتطوير محطة معالجة بالإسكندرية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 117 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لتوسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي يتيح البنك بمقتضاه لمصر قرضاً بمبلغ 120 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/12/2019.

ويستهدف الاتفاق تمويل أحد أهم مشروعات التنمية المستدامة التي سوف تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين، كما يساهم في إزالة التلوث ببحيرة مريوط والبحر المتوسط، وتوفير مصدر إضافي للمياه، والارتقاء بالوضع الاقتصادي لمصايد الأسماك والزراعة والسياحة في المنطقة.

كان مجلس النواب وافق علي الاتفاق.