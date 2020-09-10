أخبار مصرية

مدبولى يؤكد لسفير البحرين أهمية مضاعفة التعاون والاستثمار بين البلدين

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر، واستهل السفير اللقاء بنقل تحيات رئيس وزراء البحرين للدكتور مدبولى، معرباً عن تطلع البحرين لتعزير التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، والبناء على العلاقات الممتازة التى تجمع قيادتى البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأخيه الملك حمد بن عيسى. 

 

كما أكد سفير البحرين ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والبحرين، معرباً عن سعادته لأن البحرين أصبحت أكبر دولة موردة لمنتجات الألومنيوم إلى مصر. 

 

 

كما وجه سفير البحرين التهنئة لمصر على ما تشهده البلاد من نهضة تنموية فى كل المجالات، مؤكداً أن من يزور مصر على فترات، يلحظ فى كل مرة تطوراً جديداً. 

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من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر شعباً وقيادة لعلاقات الأخوة والتعاون مع مملكة البحرين الشقيقة، مؤكداً أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على مضاعفة حجم التعاون والتبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين البلدين. 

 

وأشار مدبولى إلى ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين مجتمع رجال الأعمال فى البلدين، من أجل دفع مجالات التعاون القائمة، واستكشاف مجالات جديدة تستثمر ما يمتلكه البلدان من مقومات استثمارية وتنموية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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