قرار جمهورى بإقامة ميادين الرماية المركزية بالفيوم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 470 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم وذلك لاستخدامها فى إقامة ميادين الرماية المركزية. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم.

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