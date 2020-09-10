النائب البطريركى للكنيسة الكاثوليكية يزور محافظ المنوفية لبحث سبل التعاون

زار صباح اليوم الخميس، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وذلك لبحث سبل التعاون بين رعايا منطقة الدلتا والمحافظة.

رافق نيافة الأنبا باخوم في الزيارة، الأب برنابا فانوس راعي كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا، والقائم بأعمال منطقة الدلتا، والأب بطرس إستيفان راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون.

تأتي تلك الزيارة في إطار إبلاغ وإعلام، محافظ المنوفية بقرار صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بإعلان منطقة الدلتا، منطقة ثالثة للإيبارشية البطريركية بجوار القاهرة والإسكندرية، ومقرها قويسنا، وبهذا تصبح كنيسة السيدة العذراء بقويسنا كاتدرائية ومقرا بطريركيا.

جدير بالذكر أن رعايا منطقة الدلتا تشمل: كاتدرائية السيدة العذراء بقويسنا، وكنيسة القديسة تريزا بالمحلة، وكنيسة القديسة حنة والقديس بطرس بطنطا، وكنيسة سيدة البشارة بطنطا، وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون.

وأعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية أمس منطقة الدلتا منطقة ثالثة بالايبارشية بجوار الإسكندرية والقاهرة ومقرها قويسنا.

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وجاء في نص البيان الصادر عن الكنيسة الكاثوليكية في مصر، قررنا أنا صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك. بعد مشاورة النائب البطريركى الأنبا باخوم ومجلس الأباء الكهنة، إعلان منطقة الدلتا منطقة ثالثة بالإيبارشية، بجوار الاسكندرية والقاهرة، ومقرها قويسنا.

وتابع قائلا، وبهذا تصبح كنيسة السيدة العذراء بقويسنا مقرًا بطريركيًا وكاتدرائية، تشمل هذه المنطقة رعايا الدلتا: قويسنا، المحلة، أشمون، طنطا.

وأضاف، كما وقررنا أن يقوم بأعمال هذه المنطقة الأب برنابا فانوس، لمدة سنة إلى أن يتم تعيين وكيلًا لها، مع صلاتى لشعب الكنيسة القبطية الكاثوليكية من أجل النمو والقداسة، ومع البركة الرسولية.