مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: قطع المرافق عن المتخلفين عن التصالح بعد 30 سبتمبر

كشف صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، عن الإجراءات التى سوف تتخدها الدولة طبقا لقانون التصالح مع مخالفات البناء في حالة انتهاء مدة التصالح في 30 سبتمبر المقبل وعدم تقدم صاحب العقار أو الوحدة المخالفة بطلب التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح،موضحا ان القانون حدد الاجراء في هذة الحالة .

واكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، انه سيتم اتخاذ اجراء قاس مع من تخلفوا عن التقدم بطلب التصالح في الموعد المحدد ،وهو قطع المرافق من مياه وكهرباء والغاز عن الوحدة ،الامر الذى يستحيل معه المعيشة بدون وجود هذه المرافق.

واضاف انه بعد القرارات التى اعلنها رئيس الوزراء امس بتقديم عدد من التسهيلات امام المواطنين تيسيرا عليهم لتقديم طلب التصالح ،فان المواطن لم يعد لديه حجة لعدم التقدم بالتصال وتقنين وضعه،مؤكدا ان التصالح في هذا الوقت فرصة ذهبية امام ملاك العقارات لتقنين اوضعهم وتصحيحها وانعاش سوق العقارات.

ولفت الى ان من الممكن ان تلجأ الدولة لمضاعفة قيمة التصالح للوحدة المخالفة بعد انتهاء المدة القانونية المحددة كأجراء عقابى للمتخلفين عن التصالح في الموعد المحدد.

وأكد أن الدولة جادة وعازمة على تطبيق القانون واستعادة حقها وعدم التراجع عن تطبيق القانون.