6 قرارات جمهورية جديدة.. أبرزها إنشاء قسمي شرطة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 117 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية الذى يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا بمبلغ 120 مليون يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 31 ديسمبر 2019. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 466 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضى بمساحات مختلفة ناحية محافظة الجيزة لصالح القوات المسلحة. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 467 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 1050 مترا مربعا ناحية محافظة القليوبية لاستخدامها فى إنشاء مرسي للمراكب النيلية على الكورنيش وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع. Advertisements أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 468 لسنة 2020 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بدون مقابل لاستخدامها فى إقامة قسمى شرطة. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 469 لسنة 2020بإعادة تخصيص مساحة أرض ناحية محافظة الإسكندرية لصالح القوات المسلحة وذلك نقلا من أراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 470 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم وذلك لاستخدامها فى إقامة ميادين الرماية المركزية.

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