وزير السياحة والآثار يراجع الخطة الترويجية لمصر 2021 وتصور المعارض الخارجية

اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع أعضاء لجنة الفعاليات والأحداث الداخلية، لمناقشة الخطة الترويجية الداخلية لمصر لعام 2020 / 2021 ووضع تصور لمشاركة الوزارة في الأحداث والفعاليات الداخلية المختلفة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة ضوابط وشروط الوزارة لدعم ورعاية الأحداث المختلفة وتقييم مردود رعايتها لتحقيق الاستفادة المثلى.
وفى سياق متصل، عقد الوزير ايضا اجتماعًا آخر مع أعضاء لجنة الترويج والمعارض الخارجية، تم خلاله استعراض ومراجعة خطة المعارض الخارجية التي تشارك فيها الوزارة وتحديد المعارض الهامة التي يجب ان تشارك بها والعائد المتوقع من هذه المشاركة. هذا إلى جانب مناقشة ضوابط الحملات المشتركة وبنود خطة التنشيط السياحي، وبحث آليات تقييم أداء المكاتب السياحية بالخارج في ضوء الأهداف المرجوة منها.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني قد أصدر قرارين بتشكيل "لجنة الفاعليات والأحداث الداخلية"، وتشكيل "لجنة الترويج والمعارض الخارجية"، برئاسة المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وعضوية بعض الخبراء والمسئولين ذات الصلة من خارج الوزارة من القطاع السياحي وخبراء التسويق وأساتذة الجامعات.
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