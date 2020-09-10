ممثل منظمة اليونيسف سنقف بجوار مصر حتي تنتهي أزمة كورونا

قال برونومايس، ممثل منظمة اليونيسف، ان جائحة كورونا تشكل خطرًا كبيرًا علي المنظومة الصحية علي مستوي العالم.

وأضاف ممثل منظمة اليونيسف، أن كورونا اثرت على الشباب والأطفال، في استمرار العملية الدراسية.

وأشار إلى أن، منظمة اليونيسف، تبذل قصارى جهدها لإرجاع الحياة مرة اخرى.

وأن المنظمة تقف بجوار مصر حتي التعافي، وحصول كل طفل علي حق التعليم والصحة والحصول علي المعلومات.