وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل

أصدرت وزارة النقل بيانًا اعلاميًا بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020 حيث أكدت وزارة النقل اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار.

كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل افراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وأشار بيان الوزارة الى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة وان كافة المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في اطار القانون وفي إطار احترام الراكب و انه لاتهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب وان الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

واوضح البيان انه تم ايقاف مرتكبي الواقعة عن العمل واحالتهم للتحقيق الفوري وانه سيتم اعلان نتائج التحقيق فور الانتهاءمنه. ه