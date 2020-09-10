دعم العديد من مغردو موقع تويتر الرئيس السيسى والحكومة المصرية فى القرارات الأخيرة، وصد محاولات جماعة الإخوان الفاشلة لإعادة الفوضى مرة أخرى إلى مصر. دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #الشعب_يريد_السيسي ، وتصدر الهاشتاجات قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتفاعل معه عدد كبير من مسختدمي السوشيال ميديا . وجاءت التعليقات كالتالي : _ Advertisements 3

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صد محاولات الإخوان للفوضى..#الشعب_يريد_السيسي يتصدر تويتر .. ومغردون : عاوزين نكمل مشوار النجاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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