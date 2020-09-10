مركز بحوث الرأى العام يجرى استطلاعا حول تقييم جهود الحكومة فى مواجهة كورونا

وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم الخميس، أن الدولة المصرية لم تتوانى عن تسخير كل إمكانياتها لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع انتشار الفيروس من خلال خطة علمية مدروسة ومنهجية تراعى كل الاحتمالات، وهو الأمر الذى خلق ردود فعل إيجابية لدى المواطنين تجاه تلك الإجراءات وفقا للاستطلاع.

وأوضح أسامة الجوهرى أن الاستطلاع استهدف قياس مدى تقييم المواطنين لجهود الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا ورؤيتهم للاستمرار فى الإجراءات الاحترازية.

وأشار "رئيس المركز" إلى أن 95% من عينة الاستطلاع أكدت ضرورة الاستمرار فى تطهير المنشآت العامة، بينما أيد 94.1% قرار فتح المساجد للصلوات اليومية، كما أن هناك 69.2% من المواطنين فى العينة رأوا أنه لا يجب الاستمرار فى قرار وقف صلاة الجمعة أو القداس، من بينهم 34.5% طالبوا باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بدلا من غلق المساجد، بينما أكد 27.6% أهمية أداء الصلوات بالمساجد.

وفى سياق أخر، وافق 93.6% من المواطنين المشمولين بالاستطلاع على استمرار منع "الشيشة" فى المقاهى والكافيهات، فى حين بلغت نسبة المؤيدين لغلق المقاهى والكافيهات عند منتصف الليل 81.4%.

كما أضاف الجوهرى أن الاستطلاع كشف أيضا عن تأييد 92.3% قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الجهات الحكومية والأماكن المغلقة، كما أيد 85.8% صرف المعاشات فى أيام معينة لكل فئة.

ووفقا للاستطلاع، فقد بلغت نسبة المؤيدين لمنع الاحتفالات والتجمعات 74.5%، كما أيد 74.1% غلق المحال التجارية من العاشرة مساءً ما عدا الصيدليات والمخابز والبقالة، و71.8% لاستمرار غلق الشواطئ العامة.

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وقال "رئيس المركز" أيضا، إن الاستطلاع بيًن أن 28.6% من المواطنين بالعينة يرون أنه لا يجب غلق الحدائق العامة، خاصة وأن 53.8% منهم يرون أنها المتنفس الوحيد للمواطن البسيط، فى حين طالب 37,4% بفتحها مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأشار الجوهرى إلى أن 23.6% من عينة الاستطلاع رأت ضرورة عدم تخفيض حضور الموظفين فى الجهات الحكومية، مضيفاً أن هناك 45.7% تعللوا بأن ذلك يؤدى إلى تعطيل مصالح المواطنين.

وفيما يتعلق بالعملية التعليمية، كشف الاستطلاع أن 43.8% يؤيدون تطبيق نظام التعلم عن بعد فى المدارس والجامعات خلال العام الدراسى القادم، مقابل 30% يرفضون تطبيقه، إذ يرى 69.6% من الرافضين انخفاض استفادة وتحصيل الطلاب مقارنة بالذهاب للمدرسة أو الجامعة، و19.5% أكدوا عدم توافر البنية التحتية والإمكانيات وثقافة التعامل مع التعلم عن بعد.

تجدر الإشارة إلى أن "مركز استطلاعات وبحوث الرأى العام "بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم إنشاؤه عام 2003، كأول مركز عربى متخصص فى قياسات الرأى العام، إذ يقوم المركز بقياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، للتوجه بها إلى متخذ القرار للاستعانة بهذه الاتجاهات فى اتخاذ القرارات الصحيحة، والاسترشاد بها فى إعداد الخطط والسياسات المختلفة، كما يهتم مركز استطلاع الرأى أيضا بقياس اهتمامات الرأى العام من أجل التعرف على القضايا ذات الأولوية التى يجدّر وضعها على قائمة اهتمامات متخذى القرار.

وفى سبيل إعداد مثل هذه الدراسات والتقارير والأبحاث فإن المركز يستند إلى أفضل الأسس والمنهجيات والأساليب العلمية وطبقاً للمعايير الدولية فى جميع مراحل وإجراءات المعاينة والتنفيذ والتحليل وعرض النتائج، لتحقيق متطلبات الجودة وضمانات الثقة والمصداقية، كما أنه يتم الاعتماد على أكثر من وسيلة لجمع البيانات سواء عن طريق المسوح الميدانية والمقابلات الهاتفية والبريد الإلكترونى.

كما أن مركز الاستطلاع بالمركز يسعى دائما لمواكبة التطورات والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية وفى هذا الاطار تم ميكنة نظام العمل بداخله من خلال نظام إلكترونى لاستطلاع الرأى العام وبدأ العمل به منذ يونيو 2006 ويسهم هذا النظام فى إنجاز العمل بصورة سريعة وبدقة عالية كما أنه يعد أحد البرامج الرائدة والمتخصصة فى الشرق الأوسط فى مجال إدارة استطلاعات الرأى العام إلكترونيا.