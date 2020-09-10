مجلس جامعة الإسكندرية يعقد أولى جلساته بالحرم الجديد بأبيس

عقد مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، أول اجتماعاته بالحرم الجامعى الجديد فى أبيس "سموحة الجديدة"، والذى من المقرر أن تنتقل إليه عدد من كليات الجامعة تباعا لتخفيف الضغط عن كليات الجامعة.





وأشاد، الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، فى بيان صحفى، بالموقع الجديد الذى يسطر تاريخاً جديداً لجامعة الإسكندرية، ويعتبر امتدادا جديداً للجامعة فى منطقة لوجستية جديدة بالمحافظة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم الانتقال الجزئى كليتى الحقوق والتجارة إلى الحرم الجديد، بهدف تخفيف التكدس الطلابى بمجمع العلوم الإنسانية وتهيئة مكان أفضل للطلاب يلبى الاحتياجات التعليمية المتطورة، بالإضافة إلى كلية التربية النوعية بكامل طاقتها تليها كلية التربية للطفولة المبكرة وذلك خلال الأيام القادمة بالمبانى الجديدة تليها كلية الفنون الجميلة ومجموعة الكليات تباعاً.

وأشار إلى أنه قد تم تصميم مبانى الحرم الجامعى الجديد بطراز معمارى وهندسى مميز يليق باسم جامعة الإسكندرية، وقد صمم ليستوعب 90 ألف طالب بهدف تقليل الكثافات الكبيرة بكليات الجامعة المختلفة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والتى تبلغ 200 ألف طالب بالجامعة بمرحلة البكالوريوس والليسانس.

وأضاف الكردى، أن المرحلة الثانية للحرم الجامعة الجديد ستشمل إنشاءات لكليات التمريض والصيدلة وطب الأسنان، والكلية الطبية التكنولوجية، بالإضافة إلى مجمع الخدمات الطبية والذى سوف يضم عيادات خارجية ومستشفى اليوم الواحد، وذلك لتقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة المحيطة.

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ولفت رئيس الجامعة أنه تم تزويد المجمع الجديد بجميع المتطلبات التعليمية والخدمية والمكتبات المركزية وقاعات المؤتمرات المتطورة ليكون حرم جامعى متكامل.

وأكد أن المجمع الجديد سيتضمن أيضا إنشاء أكاديمية للمبدعين ومركز للابتكار وريادة الأعمال وتبنى الأفكار الخلاقة وساحة للنصب التذكارى ومحطات معالجة لمياه الصرف الصحى لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، ومدارس الجامعة التى تشرف عليها الجامعة ومجمع رياضى.

وأشار الكردى إلى أن امتداد الجامعة الجديد بأبيس سوف يقلل من الازدحام المرورى فى الإسكندرية وتخفيف الضغط على منطقة الشاطبي، مؤكداً أن المجمع الجديد يعد امتداد لمنطقة سموحة ويسهل الوصول إليه من جميع الطرق بالإسكندرية.