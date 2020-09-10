للتسهيل فى طلبات التصالح.. محافظ المنيا يصدر كتابا دوريا لرؤساء المراكز

وجه أسامة القاضى، محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية ببذل المزيد من الجهد، لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء، وضرورة متابعة انتظام سير العمل بكل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة طوال أيام الأسبوع.





وشدد القاضى على تقديم كل التسهيلات للمواطنين خلال تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأصدر محافظ المنيا كتابا دوريا لرؤساء الوحدات المحلية، فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، مشددا فيه على قبول طلب التصالح من المواطن أيا كانت المستندات، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات، وإعطاء مقدم طلب التصالح نموذج "3" لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت فى طلب التصالح، والتأكيد على قبول طلب التصالح من كل له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلى الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين، مع قبول جميع الطلبات أياً كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز ومديرى المراكز التكنولوجية بتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين فى إنهاء الإجراءات فى وقت قياسى ودون أى أعباء عليهم، مع زيادة منافذ تلقى الطلبات والعمل فى أوقات الراحات والأجازات، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كل أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار فى حالة الازدحام داخل المركز.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون، مؤكدا أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15 يوليو 2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020.

وكان محافظ المنيا، قرر فى 5 أغسطس الماضى تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء، إذ تعد المحافظة من أولى المحافظات التى اتخذت القرار الخاص بتخفيض أسعار التصالح، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية التى يمر بها الأهالى، خصوصا فى ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن قانون التصالح ليس الهدف منه الضغط على المواطن ولكن تصحيح الأوضاع الخاطئة.