عاجل: اليوم.. مؤتمر صحفى للوطنية للانتخابات للدعوة لانتخابات النواب

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عالميا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2021، وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات في تمام الساعة الخامسة مساءً من مبنى التلفزيون المصرى "ماسبيرو".





وبحسب بيان، اليوم الخميس، يعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.

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