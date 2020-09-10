صور.. مأمورية رسمية لتجديد بطاقة سيدة مسنة تعانى من ورم سرطانى

جاء ذلك فى لفتة إنسانية من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وذلك عقب استقبال منظومة الشكاوى الحكومية لطلب معاونتها فى تلقى الخدمة الطبية، إذ تم التنسيق مع المعهد القومى للأورام للعرض على استشارى جراحة أورام الفك الذى قرر ضرورة إجراء جراحة لاستئصال الورم وإعادة بناء الفك، ولدى استكمال الإجراءات اللازمة، تبين انتهاء سريان بطاقة الرقم القومى التى تحملها السيدة وبعرض الأمر على اللواء مساعد أول وزير الداخلية لحقوق الإنسان لتيسير سبل تجديد بطاقة الرقم القومى، أفاد بأن وزير الداخلية أصدر تعليمات بإيفاد مأمورية للتوجه فورا لإتمام عملية تجديد بطاقة الرقم القومى للمواطنة داخل المعهد القومى للأورام، إذ يقوم المختصون بالمعهد بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.



وأوضح الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أن هذا التحرك السريع من وزارة الداخلية يعد نموذجا لما تقوم به الوزارة من استجابات لشكاوى المواطنين التى تتلقاها أو ترصدها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء إلى جانب الجهود الأساسية للوزارة فى التعامل مع الشكاوى المتنوعة لتحقيق الأمن والأمان فى ربوع الوطن.



وكانت منظومة الشكاوى الحكومية قد قامت بالتواصل مع ا.د عميد المعهد القومى للأورام لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنة، وأثناء السير فى الإجراءات اللازمة تبين أن بطاقة الرقم القومى منتهية، كما أن السيدة من منتفعى التأمين الصحى وتقيم خارج محافظة القاهرة، وبناء على ذلك تم التنسيق مع وزارتى الداخلية والصحة وقد اضطلعت الجهات المعنية بتيسير الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية المطلوبة حيث قامت الهيئة العامة للتأمين الصحى بتوجيه خطاب خدمات متبادلة لدى المعهد القومى للأورام، كما قدم المعهد القومى للأورام الرعاية الصحية اللازمة للمواطنة على التوازى مع السير فى باقى الإجراءات.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لتحقيق سرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين وخصوصا ذات البعد الإنسانى، واتساقا مع المبادرات الرئاسية لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى.