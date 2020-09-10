عمار يا مصر.. نشطاء عن تطوير وسط البلد: السيسى مر من هنا

وعبر نشطاء عن فرحتهم بتطوير منطقة وسط البلد، وإعادة الشكل الحضارى للمنطقة، ونشروا عددا كبيرا من الصور للمنطقة ليلا، مؤكدين على أن القاهرة تعود إلى سابق عهدها من حيث المظهر الجمالى.

وقالت ناشطة: عماد الدين، شارع الفن وأيامه وعظمة زمان يعود إلى رونقه، بعد التطوير وبدون مبالغة أصبح أجمل من شوارع فى أوروبا، عمار يا مصر.

فيما وجه آخرون الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على توجيهاته بتطوير المنطقة، خلال تدشين هاشتاج: "السيسى مر من هنا – كمل مشوارك يا سيسى – كلنا معاك يا بطل".

وكانت محافظة القاهرة، قد وضعت خطة لتطوير القاهرة الخديوية، وإحداث نقلة نوعية عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة جميع التشوهات التى لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

فضلاً عن إظهار المبانى المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلاً عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعمارى الفريد، ويضفى على المنطقة ليلا بعدا جماليًا إلى جانب ضمان استدامة المشروع واستمرار الحفاظ عليه وصيانته عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المبانى والمحال التجارية كملاك العقارات، وملاك ومستأجرى المحال والمطاعم بمنطقة وسط القاهرة.