مشروعات خدمية وتنموية لخدمة الأهالى .. السويس على خريطة التنمية

وعقب انتهاء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة السويس، تصدر هاشتاج "السويس" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وتنفذ الدولة، عدة مشروعات بمحافظة السويس، على رأسها مشروع تطوير طريق السويس الإسماعيلية "المعاهدة"، والذى أكد رئيس الوزراء أنه سيتم التواصل مع وزيرى الإسكان والكهرباء بشأن العمل على استكمال هذا الطريق، والتنسيق مع وزيرة الصحة بشأن استكمال احتياجات تطبيق برنامج التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

كما تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، ومشروعات جهاز التعمير، بالإضافة إلى برامج رصف وتطوير شبكة الطرق الداخلية التى تمثلت فى 72 مشروعا بأطوال 120 كم بتكلفة إجمالية تقدر بـ 460 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروعات لمد وتدعيم شبكات الإنارة بتكلفة تصل إلى 107 ملايين جنيه خلال نفس الفترة.

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كما تم تنفيذ 28 مشروعا بتكلفة إجمالية وصلت إلى 80 مليون جنيه، تضمنت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق والميادين العامة بالمحافظة، وفى مجال تحسين البيئة، دعم منظومة النظافة بالمحافظة بأسطول من المعدات الجديدة، بإجمالى تكلفة بلغت 79 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

كما عملت الدولة على رفع كفاءة وتطوير مناور تعاونيات القاهرة بعد معالجة مشكلات الصرف الصحى بالمنطقة، وكذا مشروع سحب المياه الجوفية بمنطقة بركة السلام، وردم وتسوية هذه المنطقة، إلى جانب إنشاء أسواق حضارية بعدد من المناطق، فى إطار التعامل مع ظاهرة الأسواق العشوائية.

وتعمل الدولة حاليا، على تنفيذ 29 مشروعا فى قطاع الصرف الصحي بتكلفة وصلت إلى 607 ملايين جنيه، منها محطات الأربعين، وزرب الجديدة، والجبايات، والحرفيين، والزراير.