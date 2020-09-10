اليونيسيف تشيد بجهود مصر لعودة المدارس بشكل آمن

أعربت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية، عن دعهما لعودة المدارس بمصر فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين.





وقال جيريمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف: جائحة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق، ليس على المنظومة الصحية وحسب وإنما على تعليم الأطفال، وتابع: نحن فى يونيسيف نؤكد أن عدم ذهاب الطلاب للمدارس يشكل خسارة كبيرة تتخطى العملية التعليمية، ولابد من عودتهم مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات متأنية لعودة المدارس بشكل أمن، مشيداً بالجهود التى تبذلها مصر لاستمرار عملية التعليم ومنها التعليم أونلاين.

واستطرد: نحث على اتخاذ إجراءات الدعم النفسى للأطفال خلال جائحة فيروس كورونا، وسنواصل جهودنا على استمرار العملية التعليمية، وتشجيع الأطفال على الاستمرار فى العملية التعليمية.

وأضاف هوبكنز: يجب التأكد من حصول كل طفل على الدراسة والتعلم والحرص على الصحة والنظافة الشخصية.