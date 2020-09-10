وقال جيريمى هوبكنز ممثل منظمة اليونيسيف: جائحة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق، ليس على المنظومة الصحية وحسب وإنما على تعليم الأطفال، وتابع: نحن فى يونيسيف نؤكد أن عدم ذهاب الطلاب للمدارس يشكل خسارة كبيرة تتخطى العملية التعليمية، ولابد من عودتهم مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات متأنية لعودة المدارس بشكل أمن، مشيداً بالجهود التى تبذلها مصر لاستمرار عملية التعليم ومنها التعليم أونلاين.
واستطرد: نحث على اتخاذ إجراءات الدعم النفسى للأطفال خلال جائحة فيروس كورونا، وسنواصل جهودنا على استمرار العملية التعليمية، وتشجيع الأطفال على الاستمرار فى العملية التعليمية.
وأضاف هوبكنز: يجب التأكد من حصول كل طفل على الدراسة والتعلم والحرص على الصحة والنظافة الشخصية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اليونيسيف تشيد بجهود مصر لعودة المدارس بشكل آمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.