97.2 % للطب البيطرى.. التعليم العالى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فى مقر وزارة التعليم العالى ومجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة اليوم، إذ أوضح عبدالغفار أن مكتب التنسيق بدأ فى استقبال الرغبات من الثلاثاء 1سبتمبر حتى 6 سبتمبر.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أن إجمالى المتقدمين 249 ألف طالب وطالبة، وإجمالى المرشحين 190 ‪ألف و213 طالبًا وطالبة فى الجامعات، وفى المعاهد 33 ألفًا و165 طالبًا، بإجمالى 246 ألف طالب.

وأضاف عبدالغفار أن عدد الذين استنفدوا رغباتهم 2966 طالبًا منوها بأن الحد الأدنى للقبول بكلية طب بيطرى 97.2%، وتمريض 85.24%، وهندسة 92.92%، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك أماكن شاغرة للشعبة العلمية فى الحقوق والآداب والتربية النوعية والخدمة التكنولوجية والكليات التكنولوجية والمعاهد العليا، وبالنسبة للشعبة الأدبية هناك كليات الخدمة الاجتماعية، والتربية الرياضية والمعاهد العليا والمتوسطة.

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية من الشعبتين العلمية والأدبية 254 ألفًا و512 طالبًا وطالبة، ومنهم 194 ألفًا و448 طالبًا وطالبة من طلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.4 %، و60 ألفًا و64 طالبة وطالبة من طلاب الشعبة الأدبية بحد أدنى 278 درجة بنسبة 67.8 %.

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وجاءت الحدود الدنيا للشعب العلمية على النحو التالى:



طب المنصورة 406.5

طب جنوب الوادى 406.5

طب الزقازيق 406

طب القاهرة 406

طب سوهاج 406

طب بورسعيد 405.5

طب طنطا 405.5

طب كفر الشيخ 405.5

طب المنيا 405.5

هندسة بترول وتعدين السويس 405.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5

طب المنوفية بشبين الكوم 405.5

طب بنها 405

طب أسيوط 405

طب عين شمس 405

طب الإسكندرية 405

طب حلوان 404.5

طب بنى سويف 404.5

طب السويس 404

طب أسوان 404

طب الفيوم 404

طب أسنان عين شمس 403.5

طب أسنان الإسكندرية 403.5

طب أسنان القاهرة 403.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.5

طب أسنان المنصورة 403.5

طب أسنان جنوب الوادى 403.5

طب أسنان طنطا 403.5

طب أسنان كفر الشيخ 403.5

طب أسنان بنى سويف 403.5

طب أسنان الفيوم 403.5

طب أسنان أسيوط 403.5

طب أسنان المنيا 403.5

طب أسنان السويس 403.5

طب أسنان الزقازيق 403.5

صيدلة جنوب الوادى 403

صيدلة المنوفية 403

صيدلة الفيوم 403

صيدلة سوهاج 402.5

صيدلة دمنهور 402.5

صيدلة طنطا 402.5

صيدلة المنصورة 402.5

صيدلة الزقازيق 402.5

صيدلة مدينة السادات 402.5

صيدلة المنيا 402.5

صيدلة حلوان 402

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 402

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402

صيدلة بنى سويف 402

صيدلة أسيوط 402

صيدلة الإسكندرية 402

صيدلة القاهرة 402

صيدلة بور سعيد 402

صيدلة عين شمس 402

علاج طبيعى جنوب الوادي 401.5

علاج طبيعى القاهرة 401.5

علاج طبيعى بني سويف 401.5

علاج طبيعى كفر الشيخ 401.5

علاج طبيعى بنها 401.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 400.5

طب بيطرى المنوفية 400.5

طب بيطرى المنيا 400.5

طب بيطرى المنصورة 400.5

طب بيطرى العريش 400.2

طب بيطرى بني سويف 400

طب بيطرى كفر الشيخ 400

طب بيطرى جنوب الوادى 400

طب بيطرى الوادى الجديد 400

طب بيطرى أسوان 400

طب بيطرى الزقازيق 400

طب بيطرى سوهاج 400

طب بيطرى أسيوط 400

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400

طب بيطرى دمنهور 400

طب بيطرى الإسكندرية 400

طب بيطرى القاهرة 400

طب بيطرى بنها 399.5

طب بيطرى مدينة السادات 399

طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية 399

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 399

ألسن كفر الشيخ 399

علوم البترول والتعدين مطروح 398.5

طب بيطرى مطروح 398.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف 398

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 398

حاسبات ومعلومات قنا علوم 397.5

حاسبات وذكاء اصطناعى السادات علوم 397.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 397.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 397

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 397

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 397

حاسبات وذكاء اصطناعى القاهرة علوم 397

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 397

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 396.5

سياسة واقتصاد السويس 396.5

هندسة القاهرة 396

حاسبات ومعلومات بنى سويف علوم 396

سياسة واقتصاد بنى سويف 396

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 395.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 395.5

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 395.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 395.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 395.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 395.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 395.5

علوم دمنهور 395.5

حاسبات و ذكاء اصطناعى بنها علوم 395

تمريض طنطا 395

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 394.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 394.5

علوم القاهرة 394.5

علوم سوهاج 394.5

حاسبات وذكاء اصطناعى حلوان علوم 394

حاسبات ومعلومات السويس علوم 394

علوم كفر الشيخ 394

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 393.5

تمريض دمنهور 393.5

حاسبات وذكاء اصطناعى مطروح علوم 393.5

علوم الإسكندرية 393.5

علوم جنوب الوادى 393.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5

هندسة عين شمس 393

علوم عين شمس 393

هندسة المنصورة 393

علوم الزقازيق 393

ألسن بنى سويف 393

ألسن عين شمس 393

معهد فنى صحى طنطا 393

علوم الفيوم 392.5

هندسة دمياط 392.5

تمريض المنصورة 392.5

علوم أسيوط 392.5

علوم طنطا 392

ألسن أسوان 392

ألسن المنيا 392

علوم المنيا 392

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 391.5

تمريض بورسعيد 391.5

علوم بني سويف 391.5

علوم حلوان 391.5

ألسن الأقصر 391.5

علوم المنصورة 391.5

ألسن سوهاج 391.5

علوم أسوان 391

علوم المنوفية بشبين الكوم 391

علوم بنها 391

علوم السويس 390.5

معهد فنى صحى المنصوره 390.5

تمريض الزقازيق 390.5

علوم بنات عين شمس 390.5

علوم بورسعيد 390.5

علوم دمياط 390

هندسة طنطا 390

علوم العريش 390

هندسة الزقازيق 390

تمريض دمياط 390

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 390

علوم الوادي الجديد 389.7

علوم الارض بنى سويف 389.5

معهد فنى صحى الزقازيق 389.5

معهد فنى صحى الإسكندرية 389.5

هندسة سوهاج 389.5

هندسة بنى سويف 389

هندسة الإسكندرية 389

فنون تطبيقية بنها 388.5

هندسة جنوب الوادى 388

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 388

تمريض المنوفية بشبين الكوم 388

تمريض جنوب الوادى 387.5

هندسة بنها بشبرا 387.5

هندسة كفر الشيخ 387.5

هندسة حلوان 387

هندسة المنوفية بشبين الكوم 387

هندسة بنها 387

تمريض المنيا 387

آثار الزقازيق بصان الحجر 387

هندسة بور سعيد 387

فنون تطبيقية حلوان 386.5

فنون جميلة "فنون" أسيوط 386.5

علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 386.5

فنى صحى جنوب الوادى 386

معهد فنى صحى بنها 386

هندسة حلوان بالمطرية 386

هندسة السويس 385.5

تمريض سوهاج 385.5

تمريض عين شمس 385.5

الاعاقة والتأهيل بنى سويف 385.5

هندسة الفيوم 385.5

فنى تمريض طنطا 385

هندسة المنيا 384.5

معهد فنى صحى بنى سويف 384.5

معهد فنى صحى سوهاج 384

تمريض بنها 384

إعلام المنوفية 383.5

فنون تطبيقية دمياط 383.5

هندسة أسيوط 383

تمريض أسيوط 383

تمريض كفر الشيخ 382.5

تمريض الإسكندرية 382.5

هندسة أسوان 382.5

فنون تطبيقية بنى سويف 382.5

إعلام القاهرة 382

تمريض بنى سويف 382

تمريض القاهرة 382

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 381.5

تربية الزقازيق 381.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 381.5

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 381

هندسة الطاقة أسوان 381

آثار القاهرة 381

معهد فنى صحى اسيوط 381

آثار أسوان 380.5

آثار دمياط 380.5

ثروة سمكية السويس 380

تخطيط عمرانى القاهرة 380

معهد فنى صحى بور سعيد 379.5

آثار ولغات مطروح 379.5

تمريض الفيوم 379

الاستزراع المائى والمصايد البحرية العريش 379

تربية المنصورة 379

حاسبات وذكاء اصطناعى القاهرة رياضة 378.5

إعلام بنى سويف 378.5

آثار الأقصر 378.5

تمريض حلوان 378.5

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 378.5

تمريض أسوان 378

آثار الفيوم 378

تربية طنطا 378

فنى تمريض الإسكندرية 377.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 377.5

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أسيوط 377

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 376.5

تجارة المنصورة 376

إعلام جنوب الوادى 375.5

تجارة جنوب الوادى 375.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 375.5

تجارة سوهاج 375.5

فنون جميلة "فنون" الإسكندرية 375.5

تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان 375.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 375

معهد فنى صحى أسوان 375

فنى تمريض المنصورة 375

تربية دمنهور 374.5

فنى تمريض المنيا 374

تربية المنيا 374

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 374

معهد فنى صحى إسماعيلية 373.7

فنى تمريض كفر الشيخ 373.5

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 373.5

آثار سوهاج 373.5

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 373

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 373

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 373

آثار جنوب الوادى 373

معهد فني صحى رياضه طنطا 372.5

زراعة القاهرة 372.5

معهد فنى صحى امبابة 372.5

فنون جميلة "فنون" المنيا 372

فنون جميلة "فنون" حلوان 372

فنى تمريض الزقازيق 372

تربية المنوفية بشبين الكوم 371.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 371.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 371.5

تجارة الزقازيق 371.5

فنون جميلة "فنون" المنصورة 371

فنون جميلة "عمارة" حلوان 371

حاسبات وذكاء إصطناعى بنها رياضة 370.5

فنون جميلة "فنون" الأقصر 370.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف رياضة 370.5

تجارة أسوان 370.5

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 370

تربية عين شمس 370

تربية الإسكندرية 370

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 370

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 369.5

تربية "تعليم ابتدائى" الزقازيق 369.5

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 369.5

حاسبات وذكاء اصطناعى السادات رياضة 369.5

علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل 369.5

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 369.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 369

زراعة دمنهور 369

تجارة دمياط 368.5

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 368.5

حاسبات وذكاء اصطناعى مطروح رياضة 368.5

تربية بنها 368

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 368

تجارة وإدارة أعمال حلوان 367.5

تجارة بنى سويف 367.5

فنى تمريض سوهاج 367.5

تجارة أسيوط 367.5

زراعة عين شمس 367.5

تجارة كفر الشيخ 367

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 367

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 366.5

فنون جميلة "عمارة" الإسكندرية 366.5

تربية جنوب الوادى 366.5

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 366

تربية مدينة السادات 366

تربية "تعليم ابتدائى" المنصورة 366

حاسبات ومعلومات بنى سويف رياضة 366

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 365.5

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 365.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 365.5

زراعة الإسكندرية 365.5

تجارة الإسكندرية 365

تربية سوهاج 365

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 365

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 365

معهد فني صحى رياضة المنصورة 364.5

معهد فني صحى رياضة الزقازيق 364

فنى تمريض جنوب الوادى 364

تربية "تعليم ابتدائى" المنيا 364

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 364

تجارة دمنهور 363.5

تجارة القاهرة 363

معهد فنى صحى رياضه بنها 363

تربية بور سعيد 363

معهد تكنولوجى عالي العاشر من رمضان شعبة "هندسة" بمصروفات 363

تربية كفر الشيخ 363

تجارة طنطا 362.5

ألسن كفر الشيخ رياضة 362.5

سياسة واقتصاد السويس رياضة 362.5

فنى تمريض أسيوط 362.5

تجارة السويس 362

زراعة المنصورة 361.5

تربية الفيوم 361.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بنى سويف رياضة 361.5

تجارة العريش 361.5

معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات 361

تجارة بورسعيد 361

تجارة عين شمس 360.5

فنى تمريض بنى سويف 360

تجارة بنها 359.5

تربية "تعليم ابتدائى" طنطا 359

تجارة المنوفية بشبين الكوم 358.5

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 358.5

معهد فنى صحى رياضة الاسكندرية 358

علوم الإسكندرية رياضة 358

تربية أسيوط 357.5

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 357.5

معهد عالى فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 357.5

معهد عالى حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 357.5

زراعة وموارد طبيعية أسوان 357.5

تجارة مدينة السادات 357

ك.ت. فنى منشات بحرية بورسعيد 357

زراعة دمياط 357

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 357

حقوق المنيا 356.5

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 355.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 355

تربية السويس 355

معهد عالى هندسة مدينة الشروق بمصروفات 355

ألسن عين شمس رياضة 355

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 354.5

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 354.5

ألسن أسوان رياضة 354

تربية طفولة مبكرة بورسعيد 353.5

زراعة طنطا 353

تربية "تعليم ابتدائى" المنوفية 353

زراعة سوهاج 352.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 352.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعى السويس 352.5

ألسن بنى سويف رياضة 352

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352

تربية بني سويف 352

ألسن الأقصر رياضة 351.5

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 351.5

علوم القاهرة رياضة 351.5

تربية "تعليم ابتدائى" دمنهور 351

فنى تمريض بنها 351

تربية حلوان 350

تربية جنوب الوادى بالغردقة 350

ألسن المنيا رياضة 350

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 349.5

تمريض مطروح 349.5

علوم دمنهور رياضة 349.5

ألسن سوهاج رياضة 348.5

زراعة المنوفية بشبين الكوم 348.5

زراعة بنها بمشتهر 348

معهد العبور العالى للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 348

التكنولوجيا والتعليم الصناعى حلوان 348

فنى تمريض الفيوم 348

معهد عالى هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 347.5

معهد عالى فنون تطبيقيه التجمع الخامس 347.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 347.5

تجارة انتساب موجه دمياط 347

زراعة الزقازيق 347

زراعة جنوب الوادى 347

تربية "تعليم ابتدائى" أسيوط 346.5

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 346.5

حقوق سوهاج 346

تربية "تعليم ابتدائى" كفر الشيخ 346

إعلام المنوفية رياضة 346

تجارة انتساب موجه الزقازيق 345.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 345.5

معهد عالى حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 345.5

علوم عين شمس رياضة 345

فنى صحى جنوب الوادى رياضة 345

معهد الإسكندرية العالى للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 344.5

زراعة الفيوم 344.5

تربية "تعليم ابتدائى" مدينة السادات 344.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعى سوهاج 344

تربية طفولة مبكرة أسيوط 344

زراعة المنيا 344

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 344

إعلام القاهرة رياضة 344

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 344

تربية طفولة مبكرة المنوفية 343

زراعة بنى سويف 343

ك.ت. فنى للبصريات أبو الريش السيدة زينب 343

العلوم الزراعية البيئية العريش 342.5

معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 342

تربية بنات عين شمس 341.5

معهد عالى هندسة 6 اكتوبر بمصروفات 341.5

زراعة الوادى الجديد 341

زراعة مطروح بفوكه 340.5

زراعة القاهرة رياضة 340.5

علوم طنطا رياضة 340.5

تربية رياضية بنين دمياط 340

زراعة أسيوط 340

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 340

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 340

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 339.5

معهد فنى صحى رياضة سوهاج 339.5

تربية "تعليم ابتدائى" الإسكندرية 339.5

معهد فنى صحى رياضة أسيوط 339

تربية طفولة مبكرة المنيا 339

تجارة انتساب موجه أسوان 339

معهد عالى تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 339

تربية "طفولة" طنطا 338.5

مصر العالى بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 338

المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو 338

علوم حلوان رياضة 338

تربية نوعية المنيا 338

زراعة الإسكندرية رياضة 337.5

علوم الارض بنى سويف رياضة 336

علوم كفر الشيخ رياضة 335.5

العالى للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 335

تربية "تعليم ابتدائى" الفيوم 335

فنى تمريض أسوان 335

معهد عالى هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 334.5

تجارة انتساب موجه جنوب الوادى 334.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 334.5

زراعة عين شمس رياضة 334.5

تربية الزقازيق رياضة 334

الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 334

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 333.5

فنون جميلة "عمارة" أسيوط 333.5

تربية "تعليم ابتدائى" بور سعيد 333.5

تربية "طفولة" كفر الشيخ 333

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 332.5

تجارة انتساب موجه طنطا 332.5

فنون جميلة "عمارة" المنيا 332.5

تربية طفولة مبكرة دمنهور 332

سياحة وفنادق الإسكندرية 332

آداب القاهرة 332

معهد فنى صحى رياضه بور سعيد 332

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 332

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 331.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 331.5

معهد فني صحى رياضة إسماعيلية 331

علوم جنوب الوادى رياضة 331

علوم بنها رياضة 330.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 330.5

تربية "تعليم ابتدائى" بنها 330

علوم بنات عين شمس رياضة 330

دار العلوم القاهرة 330

تربية طفولة مبكرة بنى سويف 330

فنون جميلة "عمارة" المنصورة 330

تربية "تعليم ابتدائى" عين شمس 329

تجارة انتساب موجه بورسعيد 329

المعهد الكندى العالى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم 328.5

علوم المنصورة رياضة 328.5

معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 328.5

المجمع التكنولوجى المتكامل بالأميرية 328.5

معهد عالى هندسة وتكنولوجيا العريش 328

معهد طيبة العالى للهندسه بالمعادى بمصروفات 328

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام "شعبة هندسة" 6 أكتوبر 328

القاهرة العالى ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328

معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328

معهد عالى هندسة بلبيس 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 328

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 328

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 328

السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 328

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 328

ع.هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 328

معهد الوادى العالى للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 328

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 328

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 328

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 328

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328

معهد الصفوة العالى هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 328

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 328

معهد أكتوبر العالى للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 328

معهد عالى كندى تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 328

المعهد العالى للهندسة بالمنيا 328

تربية طفولة مبكرة الفيوم 327.5

تربية "تعليم ابتدائى" جنوب الوادى 327

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 326.5

تجارة انتساب موجه أسيوط 326.5

زراعة دمياط رياضة 326.5

المعهد الكندى العالى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 326

علوم الزقازيق رياضة 326

علوم الفيوم رياضة 326

تجارة انتساب موجه عين شمس 325.5

تربية طنطا رياضة 325

تربية نوعية الزقازيق 324.5

تجارة انتساب موجه بنها 324.5

علوم أسوان رياضة 324

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 323.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 323

تجارة انتساب موجه سوهاج 323

تجارة انتساب موجه السويس 322.5

علوم سوهاج رياضة 322.5

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 322.5

آداب المنصورة 322

علوم العريش رياضة 322

تجارة انتساب موجه العريش 322

إعلام جنوب الوادى رياضة 322

تجارة انتساب موجه بنى سويف 322

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 321.5

زراعة المنصورة رياضة 321.5

تربية نوعية أسيوط 321.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 321.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 321

معهد عالى علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 320.5

معهد فنى صحى رياضه امبابة 320

علوم المنيا رياضة 320

تربية "تعليم ابتدائى" سوهاج 319.5

تربية الوادى الجديد رياضة 319.5

معهد فنى صحى رياضه اسوان 318.5

تربية طفولة مبكرة القاهرة 318.5

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر "2+2" 318.5

زراعة كفر الشيخ رياضة 318

زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة 317.5

إعلام بنى سويف رياضة 317.5

علوم السويس رياضة 317.5

تربية "تعليم ابتدائى" بنى سويف 317.5

تربية "تعليم ابتدائى" السويس 317.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 317.5

علوم الوادى الجديد رياضة 317.5

تربية أسوان 317.5

تربية "تعليم ابتدائى" حلوان 317.5

تربية المنصورة رياضة 317.5

تربية الإسكندرية رياضة 317.5

تربية عين شمس رياضة 317.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 317.5

علوم بني سويف رياضة 317.5

علوم أسيوط رياضة 317.5

علوم دمياط رياضة 317.5

تربية "تعليم ابتدائى" بنات عين شمس 317.5

علوم بور سعيد رياضة 317.5



وجاءت الحدود الدنيا لشعبة الأدبية على النحو التالى:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5

ألسن كفر الشيخ 398

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397.5

سياسة واقتصاد السويس 396.5

سياسة واقتصاد بني سويف 394.5

إعلام المنوفية 394

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7

ألسن عين شمس 393.5

إعلام القاهرة 392.5

ألسن بني سويف 392

ألسن المنيا 391.5

ألسن سوهاج 391

ألسن أسوان 391

ألسن الأقصر 390.5

إعلام بني سويف 390

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388

إعلام جنوب الوادي 388

آثار دمياط 386.5

آثار القاهرة 386.5

آثار و لغات مطروح 385

آثار الفيوم 384.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف 384

آثار أسوان 384

آثار الأقصر 383.5

آثار سوهاج 382

آثار جنوب الوادي 381

تربية الزقازيق 380.5

تربية المنيا 380

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379

تربية طنطا 378.5

تربية عين شمس 378

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 377

تربية بنها 376.5

فنون جميلة (فنون) حلوان 376

فنون جميلة (فنون) المنصورة 376

تربية بور سعيد 375.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375

فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5

تربية الإسكندرية 373.5

تربية المنصورة 373

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5

تربية مدينة السادات 370.5

آداب العريش 369.7

تربية دمنهور 369

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368

تربية جنوب الوادي 367

فنون جميلة (فنون) المنيا 367

تربية كفر الشيخ 367

تربية حلوان 366

فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365

تربية سوهاج 364.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 363

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5

آداب القاهرة 362

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5

تربية الفيوم 361.5

تربية بني سويف 361

تربية مطروح 361

تربية أسيوط 361

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5

تربية (طفولة) طنطا 360

تربية بنات عين شمس 359.5

سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359

تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5

تربية السويس 358

تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5

آداب عين شمس 357

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356

تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5

آداب بنها 355.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355

تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5

حقوق سوهاج 354

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 353.5

تربية نوعية الزقازيق 353

تربية نوعية المنيا 353

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352

حقوق المنيا 351.5

آداب حلوان 351.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ 351

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5

تجارة القاهرة 350.5

تربية طفولة مبكرة بني سويف 350

آداب الإسكندرية 350

آداب المنصورة 349

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5

تجارة جنوب الوادي 348.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348

تجارة عين شمس 347

تربية طفولة مبكرة الفيوم 347

تجارة المنصورة 347

تجارة و إدارة أعمال حلوان 346

تربية طفولة مبكرة القاهرة 346

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346

تربية نوعية طنطا 346

تجارة دمياط 345.5

آداب و علوم إنسانية السويس 345

تربية (طفولة) الإسكندرية 345

تربية طفولة مبكرة دمنهور 345

آداب الزقازيق 345

تجارة الزقازيق 345

آداب بور سعيد 344.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5

تربية (طفولة) عين شمس 344.5

آداب طنطا 344.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5

تجارة الإسكندرية 344

آداب انتساب موجه القاهرة 343

تربية العريش 342.7

آداب المنوفية بشبين الكوم 341

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5

آداب انتساب موجه عين شمس 340

حقوق بور سعيد 339.5

سياحة وفنادق المنصورة 339

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 337.5

آداب انتساب موجه بنها 337.5

آداب بنات عين شمس 337.5

تجارة أسوان 337.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 337

آداب كفر الشيخ 337

آداب انتساب موجه حلوان 336

تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 335.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 335

آداب الفيوم 335

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 334.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 334.5

تجارة بنها 334

آداب دمياط 334

آداب أسوان 333.5

تربية نوعية أسيوط 333

تربية نوعية كفر الشيخ 333

آداب انتساب موجه الإسكندرية 332

حقوق دمياط 332

آداب دمنهور 332

تربية نوعية القاهرة 331.5

تجارة بور سعيد 331.5

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5

تجارة انتساب موجه عين شمس 331

آداب الوادي الجديد 331

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5

تربية (طفولة) السويس 330.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 330

تربية أسوان 330

تربية جنوب الوادي بالغردقة 330

تجارة العريش 329.7

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5

تجارة بني سويف 329

تربية (طفولة) سوهاج 329

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329

تربية الوادي الجديد 329

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5

آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5

سياحة وفنادق مطروح 328

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 328

آداب بني سويف 327.5

آداب انتساب موجه المنصورة 327.5

آداب أسيوط 327.5

دار العلوم القاهرة 327.5

تربية نوعية الإسكندرية 327

آداب المنيا 326.5

آداب سوهاج 326

آداب جنوب الوادي 325.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 325.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 324.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 324.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 324

آداب انتساب موجه الفيوم 323.5

تجارة طنطا 323.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 323

تجارة كفر الشيخ 323

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323

تربية (طفولة) دمنهور 322.5

آداب انتساب موجه طنطا 322.5

تجارة السويس 322.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 322.5

تجارة دمنهور 322

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 322

تجارة انتساب موجه الزقازيق 322

تجارة انتساب موجه دمياط 321.5

تجارة انتساب موجه بنها 321.5

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 321.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 321

تربية نوعية عين شمس 321

آداب انتساب موجه أسوان 320.5

تجارة أسيوط 320.5

آداب انتساب موجه دمنهور 320.5

آداب انتساب موجه دمياط 320

تربية نوعية جنوب الوادي 320

تربية نوعية المنصورة 320

آداب انتساب موجه العريش 320

آداب انتساب موجه بني سويف 319

تجارة مدينة السادات 319

تجارة سوهاج 318

حقوق انتساب موجه سوهاج 318

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 317.5

آداب انتساب موجه أسيوط 317.5

حقوق بني سويف 317

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 317

آداب انتساب موجه المنيا 316.5

حقوق القاهرة 316.5

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 316

آداب انتساب موجه سوهاج 316

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 316

تجارة انتساب موجه بور سعيد 315.5

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 315.5

تربية نوعية بنها 315.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 314.5

حقوق عين شمس 314.5

تجارة انتساب موجه أسوان 314.5

تجارة انتساب موجه طنطا 313.5

تجارة انتساب موجه السويس 313

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 313

حقوق الفيوم 313

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312.5

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 312

تربية نوعية بور سعيد 312

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 312

تجارة انتساب موجه بني سويف 312

تجارة انتساب موجه أسيوط 311.5

تجارة انتساب موجه العريش 311.5

تجارة انتساب موجه سوهاج 310.5

تربية نوعية الفيوم 310

حقوق جنوب الوادي 310

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 309.5

حقوق أسيوط 308.5

حقوق أسوان 307.5

تربية نوعية موسيقية المنيا 307.5

حقوق انتساب موجه القاهرة 307

حقوق حلوان 307

حقوق الإسكندرية 307

حقوق الزقازيق 306.5

حقوق بنها 306

حقوق انتساب موجه عين شمس 305.5

تربية نوعية مطروح 305.5

أقتصاد منزلى حلوان 305

دار العلوم الفيوم 305

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 305

أقتصاد منزلى العريش 305

حقوق انتساب موجه بني سويف 304.5

تربية رياضية بنين المنصورة 304

تربية فنية المنيا 304

حقوق انتساب موجه حلوان 303.5

دار العلوم المنيا 303.5

حقوق طنطا 303

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 302

تربية دمياط 301.5

حقوق المنصورة 301.5

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 301

حقوق المنوفية بشبين الكوم 301

حقوق انتساب موجه بنها 300.5

تربية (طفولة) الوادي الجديد 300.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 299.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 298.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 298.5

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 298.5

حقوق مدينة السادات 298

دار العلوم أسوان 297.5

سياحة وفنادق الفيوم 297.5

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297

حقوق انتساب موجه الزقازيق 297

تربية نوعية فنية طنطا 297

دار العلوم انتساب موجه أسوان 296

حقوق انتساب موجه أسوان 295.5

سياحة وفنادق المنيا 295

خدمة اجتماعية حلوان 294.5

حقوق انتساب موجه أسيوط 293

حقوق انتساب موجه طنطا 292.5

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 291

حقوق انتساب موجه المنصورة 289.5

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 289

تربية رياضية بنين الإسكندرية 288

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 288

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 287.5

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 287

تربية رياضية بنين بنها 285.5

تربية نوعية موسيقية الزقازيق 282.5

تربية نوعية المنوفية بأشمون 282

سياحة وفنادق بني سويف 282

الفني لترميم الآثار بالاقصر 282

سياحة وفنادق مدينة السادات 281.5

سياحه وفنادق الاقصر 281.5

تربية رياضية بنين طنطا 280

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 279.5

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 279

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 278