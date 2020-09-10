مصدر أمني: خلافات الجيرة وراء ادعاءات تحرش أمين شرطة بزوجة مواطن بالبحيرة

أوضحت الأجهزة الأمنية حقيقة المزاعم التي تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن قيام أحد أمناء الشرطة بالتحرش بزوجة أحد الأشخاص في محافظة البحيرة.

وقالت الأجهزة الأمنية إنه على خلفية ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن مزاعم قيام أحد أمناء الشرطة بالتحرش بزوجة أحد الأشخاص أثناء سيرها بصحبة زوجها باتجاه منزلهما بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، واعتدائه على زوجها محدثاً به إصابات بالغة أثر قيامه بالدفاع عن زوجته، بالفحص تبين عدم صحة الواقعة المشار إليها جملةً وتفصيلاً، وأن الواقعة تتمثل في خلافات جيرة بين الطرفين وتم الصلح بينهما.