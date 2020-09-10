الصحة العالمية: نوصي بضرورة استمرار العملية التعليمية.. ونهنئ مصر على فتح المدارس

هنأت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، وزيري الصحة والتعليم على الجهود المبذولة من أجل الحرص على استمرار العملية التعليمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تشهدها دول العالم.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية: "طلب منا أن نكون جزءا في دعم فني وتقني للمنظومة التعليمية، ونوصي بضرورة استمرار العملية التعليمية في مصر والأخذ بعين الاعتبار سلامة الطلاب والمدرسين وجميع القائمين".

وأضافت: "نهنئ مصر، وأشير إلى نجاحها في إدخال التعلم عن بعد قبل هذه الجائحة الوبائية واليوم نستفيد منها".

وتابعت: "مسئوليتنا مشتركة كيف ننفذ السياسيات ضمن آلية واضحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية تثقيف أطفالنا حيال الممارسات الصحية والسلوكيات، وكيفية الحماية من نقل العدوى والعمل على إعطاء المجال للطفل أن يتكلم ويعبر عن نفسه من تعزيز الدورات الخاصة بالطب النفسي ودعم أسرهم بالتثقيف أيضا".