قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إنه يوجد غرفة مركزية بكل محافظة لمتابعة المدارس بالتنسيق مع الطب الوقائي وزارة التربية والتعليم.
وأشارت الى تدريب الكوادر الطبية، للقدرة على متابعة المدارس، وأضافت الوزيرة أن الوزارة نجحت في الكشف على 11 مليون طفل من خلال المبادرات والقوافل الطبية.
وتعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا اليوم، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني (المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية ) ١ شارع ممدوح سالم بجوار أرض المعارض.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: غرفة مركزية وأخرى بكل محافظة لمتابعة العملية التعليمية بـ المدارس ..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.