وزيرة الصحة: غرفة مركزية وأخرى بكل محافظة لمتابعة العملية التعليمية بـ المدارس ..فيديو

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إنه يوجد غرفة مركزية بكل محافظة لمتابعة المدارس بالتنسيق مع الطب الوقائي وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الى تدريب الكوادر الطبية، للقدرة على متابعة المدارس، وأضافت الوزيرة أن الوزارة نجحت في الكشف على 11 مليون طفل من خلال المبادرات والقوافل الطبية.

وتعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا اليوم، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني (المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية ) ١ شارع ممدوح سالم بجوار أرض المعارض.