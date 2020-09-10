ارتفاع معدلات البطالة والفقر..الفلاحين: التعدى على الأراضى الزراعية كارثة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن التعديات على الأراضي الزراعية جريمة ضد الإنسانية، لافتا إلى أن الأرض الزراعية هي الرئة التي تتنفس منها جميع الكائنات الحية على سطح الأرض وهي مخزن الغذاء الذي لا ينتهي.

فالنباتات هي مصانع الغذاء التي تحول الطين إلى خضراوات وفواكه وتمتص ثاني أكسيد الكربون لتضخ الأكسجين لتستمر الحياة على كوكب الارض واختفاء الأرض الزراعية هو اختفاء الحياة برمتها.

وأضاف أبو صدام أن المساحة الزراعية بمصر حوالي 3 % فقط من المساحة الكلية للجمهورية التي تقدر 1.002.000 كيلومتر مربع وعدد السكان يزيد على مائة مليون نسمة بما يعني أن التعدي على الأراضي الزراعيه كارثة قد تؤدي إلى ارتفاع البطالة وزيادة الفقر وتدهور الأحوال الاقتصادية للبلاد والعباد.



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وتابع: "فالأرض الزراعية هي الأمن الغذائي لكل المصريين وانقراضها يعني تحكم الدول المصدرة في مصير المصريين".

وأوضح عبدالرحمن أن البناء على الأراضي الزراعية ومحاولة استصلاح أراضي صحراوية يعد إهدارا للوقت والمال ومن الأفضل الإبقاء على الأراضي الزراعية كما هي، والبناء في الصحراء لأن استصلاح أراضي جديدة يحتاج إلى نقل المياه والطمي والتسوية وهو ما يكلفنا الملايين في الوقت الذي يستحيل أن تصبح الأرض الصحراوية كالأراضي الطينية القديمة من حيث الجودة.

وناشد كل المصريين التكاتف ومساعدة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها.

