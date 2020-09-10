وزير الصحة: الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

قالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر اتخذت الخطط الاستباقية التي ساهمت في السيطرة على فيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الأطفال أقل عرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلاجهم بسيط جدًا.

وأوضحت زايد، أن حماية المجتمع، مهمة تقع على المواطن والدولة.

وأشارت زايد، أن رئيس منظمة الصحة العالمية، أكد أنه لا يوجد حل مناسب لكل الدول لمواجهة فيروس كورونا.

وتعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤتمرا صحفيا اليوم، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني (المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية) ١ شارع ممدوح سالم بجوار أرض المعارض.