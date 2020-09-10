الزراعة: بدء تحرير عقود مستحقي "سهل الطينة" وجنوب القنطرة شرق

أكد د. محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن البدء في إجراءات تحرير عقود البيع للراسي عليهم مزاد سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق، والذين قاموا بسداد نسبة الـ 3% (1% التأمين + 2% التأمين النهائي على ان تكون المساحات منزرعة زراعة جادة يتم تحصيل 50% من إجمالي المبالغ المستحقة وذلك طبقا لشروط التعاقد.

وفي سياق متصل أضاف الشحات أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية بدأت في تطبيق احكام قانون الاعفاء من غرامة التأخير بنسبة 90% في حالة سداد كافة الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 17/8/2020 حتى 15/10/2020.

وأوضح أن الإعفاء من غرامة التأخير بنسبة 70% في حالة سداد كافة الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 16/10/2020 حتى 14/12/2020.

وذكر أن الإعفاء من غرامة التأخير بنسبة 50% في حالة سداد كافة الأقساط المتأخرة خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 12/2/2021 مع استئناف التحصيل لكافة المستحقات والاقساط المستحقة للهيئة طبقا للقانون المذكور وفى المدد المحددة به مع تحصيل كامل قيمة غرامات التأخير اعتبارا من 13/2/2021.