الصحة العالمية: نوصي بعودة التعليم في زمن كورونا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية

قالت ممثل منظمة الصحة العالمية، الدكتورة نعيمة القصير، إنه لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض دون التعليم والصحة.

وأضافت أن المنظمة تسعى بدورها إلى إصدار اللوائح التي تطور الصحة، مشيرة إل أن وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد، تعمل ضمن الدستور المنظم لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا أثر سلبا على التعلم بشكل كبير.

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وتابعت: "نوصي بضرورة عودة التعليم، والالتزام بالإجراءات الوقائية، ومصر حققت ذلك".

ونصحت ممثلة منظمة الصحة العالمية، بالبعد عن رسائل الهلع والخوف، والمساهمة في تأمين المدارس، وبث الرسائل الإيجابية، وضرورة التغذية والمياه الآمنة، والتهوية الجيدة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، والشراكة في التربية والتعليم.

وعقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا اليوم، الخميس، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني (المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا بالعباسية ) ١ شارع ممدوح سالم بجوار أرض المعارض.