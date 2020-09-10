نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ننشر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعب العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر وزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. وجاءت الحدود الدنيا للشعب العلمية على النحو التالي: طب المنصورة 406.5 طب جنوب الوادي 406.5 طب الزقازيق 406 طب القاهرة 406 طب سوهاج 406 طب بور سعيد 405.5 طب طنطا 405.5 طب كفر الشيخ 405.5 طب المنيا 405.5 هندسة بترول وتعدين السويس 405.5 طب قناة السويس بالإسماعيلية 405.5 طب المنوفية بشبين الكوم 405.5 طب بنها 405 طب أسيوط 405 طب عين شمس 405 طب الإسكندرية 405 طب حلوان 404.5 طب بني سويف 404.5 طب السويس 404 طب أسوان 404 طب الفيوم 404 طب أسنان عين شمس 403.5 طب أسنان الإسكندرية 403.5 طب أسنان القاهرة 403.5 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403.5 طب أسنان المنصورة 403.5 طب أسنان جنوب الوادي 403.5 طب أسنان طنطا 403.5 طب أسنان كفر الشيخ 403.5 طب أسنان بني سويف 403.5 طب أسنان الفيوم 403.5 طب أسنان أسيوط 403.5 طب أسنان المنيا 403.5 طب أسنان السويس 403.5 طب أسنان الزقازيق 403.5 صيدلة جنوب الوادي 403 صيدلة المنوفية 403 صيدلة الفيوم 403 صيدلة سوهاج 402.5 صيدلة دمنهور 402.5 صيدلة طنطا 402.5 صيدلة المنصورة 402.5 صيدلة الزقازيق 402.5 صيدلة مدينة السادات 402.5 صيدلة المنيا 402.5 صيدلة حلوان 402 صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 402 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 402 صيدلة بني سويف 402 صيدلة أسيوط 402 صيدلة الإسكندرية 402 صيدلة القاهرة 402 صيدلة بور سعيد 402 صيدلة عين شمس 402 علاج طبيعي جنوب الوادي 401.5 علاج طبيعي القاهرة 401.5 علاج طبيعي بني سويف 401.5 علاج طبيعي كفر الشيخ 401.5 علاج طبيعي بنها 401.5 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 400.5 طب بيطري المنوفية 400.5 طب بيطري المنيا 400.5 طب بيطري المنصورة 400.5 طب بيطري العريش 400.2 طب بيطري بني سويف 400 طب بيطري كفر الشيخ 400 طب بيطري جنوب الوادي 400 طب بيطري الوادي الجديد 400 طب بيطري أسوان 400 طب بيطري الزقازيق 400 طب بيطري سوهاج 400 طب بيطري أسيوط 400 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 400 طب بيطري دمنهور 400 طب بيطري الإسكندرية 400 طب بيطري القاهرة 400 طب بيطري بنها 399.5 طب بيطري مدينة السادات 399 طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 399 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 399 ألسن كفر الشيخ 399 علوم البترول والتعدين مطروح 398.5 طب بيطري مطروح 398.5 الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 398 حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 398 حاسبات ومعلومات قنا علوم 397.5 حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 397.5 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 397.5 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5 حاسبات ومعلومات دمياط علوم 397 الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 397 حاسبات ومعلومات طنطا علوم 397 حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم 397 حاسبات ومعلومات المنيا علوم 397 حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 396.5 سياسة واقتصاد السويس 396.5 هندسة القاهرة 396 حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 396 سياسة واقتصاد بني سويف 396 حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 395.5 حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 395.5 حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 395.5 حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 395.5 حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 395.5 حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 395.5 حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 395.5 علوم دمنهور 395.5 حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم 395 تمريض طنطا 395 حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 394.5 حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 394.5 علوم القاهرة 394.5 علوم سوهاج 394.5 حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم 394 حاسبات ومعلومات السويس علوم 394 علوم كفر الشيخ 394 حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 393.5 تمريض دمنهور 393.5 حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 393.5 علوم الإسكندرية 393.5 علوم جنوب الوادي 393.5 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 393.5 هندسة عين شمس 393 علوم عين شمس 393 هندسة المنصورة 393 علوم الزقازيق 393 ألسن بني سويف 393 ألسن عين شمس 393 معهد فني صحى طنطا 393 علوم الفيوم 392.5 هندسة دمياط 392.5 تمريض المنصورة 392.5 علوم أسيوط 392.5 علوم طنطا 392 ألسن أسوان 392 ألسن المنيا 392 علوم المنيا 392 المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 391.5 تمريض بور سعيد 391.5 علوم بني سويف 391.5 علوم حلوان 391.5 ألسن الأقصر 391.5 علوم المنصورة 391.5 ألسن سوهاج 391.5 علوم أسوان 391 علوم المنوفية بشبين الكوم 391 علوم بنها 391 علوم السويس 390.5 معهد فني صحى المنصوره 390.5 تمريض الزقازيق 390.5 علوم بنات عين شمس 390.5 علوم بور سعيد 390.5 علوم دمياط 390 هندسة طنطا 390 علوم العريش 390 هندسة الزقازيق 390 تمريض دمياط 390 علوم قناة السويس بالإسماعيلية 390 علوم الوادي الجديد 389.7 علوم الارض بني سويف 389.5 معهد فني صحى الزقازيق 389.5 معهد فني صحى الاسكندريه 389.5 هندسة سوهاج 389.5 هندسة بني سويف 389 هندسة الإسكندرية 389 فنون تطبيقية بنها 388.5 هندسة جنوب الوادي 388 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388 تمريض المنوفية بشبين الكوم 388 تمريض جنوب الوادي 387.5 هندسة بنها بشبرا 387.5 هندسة كفر الشيخ 387.5 هندسة حلوان 387 هندسة المنوفية بشبين الكوم 387 هندسة بنها 387 تمريض المنيا 387 آثار الزقازيق بصان الحجر 387 هندسة بور سعيد 387 فنون تطبيقية حلوان 386.5 فنون جميلة (فنون) أسيوط 386.5 علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 386.5 فنى صحي جنوب الوادي 386 معهد فني صحى بنها 386 هندسة حلوان بالمطرية 386 هندسة السويس 385.5 تمريض سوهاج 385.5 تمريض عين شمس 385.5 الاعاقة والتأهيل بني سويف 385.5 هندسة الفيوم 385.5 فنى تمريض طنطا 385 هندسة المنيا 384.5 معهد فني صحى بنى سويف 384.5 معهد فني صحى سوهاج 384 تمريض بنها 384 إعلام المنوفية 383.5 فنون تطبيقية دمياط 383.5 هندسة أسيوط 383 تمريض أسيوط 383 تمريض كفر الشيخ 382.5 تمريض الإسكندرية 382.5 هندسة أسوان 382.5 فنون تطبيقية بني سويف 382.5 إعلام القاهرة 382 تمريض بني سويف 382 تمريض القاهرة 382 حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 381.5 تربية الزقازيق 381.5 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 381.5 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 381 هندسة الطاقة أسوان 381 آثار القاهرة 381 معهد فني صحى اسيوط 381 آثار أسوان 380.5 آثار دمياط 380.5 ثروة سمكية السويس 380 تخطيط عمراني القاهرة 380 معهد فني صحى بور سعيد 379.5 آثار ولغات مطروح 379.5 تمريض الفيوم 379 الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش 379 تربية المنصورة 379 حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 378.5 إعلام بني سويف 378.5 آثار الأقصر 378.5 تمريض حلوان 378.5 حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 378.5 تمريض أسوان 378 آثار الفيوم 378 تربية طنطا 378 فنى تمريض الإسكندرية 377.5 حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 377.5 تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 377 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 376.5 تجارة المنصورة 376 إعلام جنوب الوادي 375.5 تجارة جنوب الوادي 375.5 حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 375.5 تجارة سوهاج 375.5 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 375.5 تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 375.5 حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 375 معهد فني صحى اسوان 375 فنى تمريض المنصورة 375 تربية دمنهور 374.5 فنى تمريض المنيا 374 تربية المنيا 374 تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 374 معهد فني صحى اسماعيليه 373.7 فنى تمريض كفر الشيخ 373.5 الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 373.5 آثار سوهاج 373.5 فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 373 حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 373 حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 373 آثار جنوب الوادي 373 معهد فني صحى رياضه طنطا 372.5 زراعة القاهرة 372.5 معهد فني صحى امبابة 372.5 فنون جميلة (فنون) المنيا 372 فنون جميلة (فنون) حلوان 372 فنى تمريض الزقازيق 372 تربية المنوفية بشبين الكوم 371.5 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 371.5 حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 371.5 تجارة الزقازيق 371.5 فنون جميلة (فنون) المنصورة 371 فنون جميلة (عمارة) حلوان 371 حاسبات وذكاء إصطناعي بنها رياضة 370.5 فنون جميلة (فنون) الأقصر 370.5 الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 370.5 تجارة أسوان 370.5 فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 370 تربية عين شمس 370 تربية الإسكندرية 370 حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة 370 حاسبات ومعلومات السويس رياضة 369.5 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 369.5 المعهد الفنى للتمريض بالجونة 369.5 حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 369.5 علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل 369.5 المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 369.5 حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 369 زراعة دمنهور 369 تجارة دمياط 368.5 حاسبات ومعلومات قنا رياضة 368.5 حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 368.5 تربية بنها 368 حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 368 تجارة وإدارة أعمال حلوان 367.5 تجارة بني سويف 367.5 فنى تمريض سوهاج 367.5 تجارة أسيوط 367.5 زراعة عين شمس 367.5 تجارة كفر الشيخ 367 حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 367 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة 366.5 فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 366.5 تربية جنوب الوادي 366.5 حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 366 تربية مدينة السادات 366 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 366 حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 366 حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 365.5 حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 365.5 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 365.5 زراعة الإسكندرية 365.5 تجارة الإسكندرية 365 تربية سوهاج 365 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 365 حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 365 معهد فني صحى رياضه المنصورة 364.5 معهد فني صحى رياضه الزقازيق 364 فنى تمريض جنوب الوادي 364 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 364 تجارة دمنهور 363.5 تجارة القاهرة 363 معهد فني صحى رياضه بنها 363 تربية بور سعيد 363 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 363 تربية كفر الشيخ 363 تجارة طنطا 362.5 ألسن كفر الشيخ رياضة 362.5 سياسة واقتصاد السويس رياضة 362.5 فنى تمريض أسيوط 362.5 تجارة السويس 362 زراعة المنصورة 361.5 تربية الفيوم 361.5 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 361.5 تجارة العريش 361.5 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 361 تجارة بور سعيد 361 تجارة عين شمس 360.5 فنى تمريض بني سويف 360 تجارة بنها 359.5 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 359 تجارة المنوفية بشبين الكوم 358.5 سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 358.5 معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 358 علوم الإسكندرية رياضة 358 تربية أسيوط 357.5 ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 357.5 معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 357.5 معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 357.5 زراعة وموارد طبيعية أسوان 357.5 تجارة مدينة السادات 357 ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 357 زراعة دمياط 357 زراعة الإسكندرية بسابا باشا 357 حقوق المنيا 356.5 الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 355.5 تربية طفولة مبكرة المنصورة 355 تربية السويس 355 معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 355 ألسن عين شمس رياضة 355 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 354.5 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 354.5 ألسن أسوان رياضة 354 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 353.5 زراعة طنطا 353 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 353 زراعة سوهاج 352.5 تجارة انتساب موجه المنصورة 352.5 التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 352.5 ألسن بني سويف رياضة 352 المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352 تربية بني سويف 352 ألسن الأقصر رياضة 351.5 معهد فني صحى رياضه بنى سويف 351.5 علوم القاهرة رياضة 351.5 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 351 فنى تمريض بنها 351 تربية حلوان 350 تربية جنوب الوادي بالغردقة 350 ألسن المنيا رياضة 350 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 349.5 تمريض مطروح 349.5 علوم دمنهور رياضة 349.5 ألسن سوهاج رياضة 348.5 زراعة المنوفية بشبين الكوم 348.5 زراعة بنها بمشتهر 348 معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 348 التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 348 فنى تمريض الفيوم 348 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 347.5 معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 347.5 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 347.5 تجارة انتساب موجه دمياط 347 زراعة الزقازيق 347 زراعة جنوب الوادي 347 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 346.5 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 346.5 حقوق سوهاج 346 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 346 إعلام المنوفية رياضة 346 تجارة انتساب موجه الزقازيق 345.5 التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 345.5 معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 345.5 علوم عين شمس رياضة 345 فنى صحي جنوب الوادي رياضة 345 معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 344.5 زراعة الفيوم 344.5 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 344.5 التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 344 تربية طفولة مبكرة أسيوط 344 زراعة المنيا 344 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 344 إعلام القاهرة رياضة 344 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 344 تربية طفولة مبكرة المنوفية 343 زراعة بني سويف 343 ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 343 العلوم الزراعية البيئية العريش 342.5 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 342 تربية بنات عين شمس 341.5 معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 341.5 زراعة الوادي الجديد 341 زراعة مطروح بفوكه 340.5 زراعة القاهرة رياضة 340.5 علوم طنطا رياضة 340.5 تربية رياضية بنين دمياط 340 زراعة أسيوط 340 المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 340 زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 340 تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 339.5 معهد فني صحى رياضه سوهاج 339.5 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 339.5 معهد فني صحى رياضه اسيوط 339 تربية طفولة مبكرة المنيا 339 تجارة انتساب موجه أسوان 339 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 339 تربية (طفولة) طنطا 338.5 مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 338 Advertisements المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 338 علوم حلوان رياضة 338 تربية نوعية المنيا 338 زراعة الإسكندرية رياضة 337.5 علوم الارض بني سويف رياضة 336 علوم كفر الشيخ رياضة 335.5 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 335 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 335 فنى تمريض أسوان 335 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 334.5 تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 334.5 تجارة انتساب موجه دمنهور 334.5 زراعة عين شمس رياضة 334.5 تربية الزقازيق رياضة 334 الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 334 علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 333.5 فنون جميلة (عمارة) أسيوط 333.5 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 333.5 تربية (طفولة) كفر الشيخ 333 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 332.5 تجارة انتساب موجه طنطا 332.5 فنون جميلة (عمارة) المنيا 332.5 تربية طفولة مبكرة دمنهور 332 سياحة وفنادق الإسكندرية 332 آداب القاهرة 332 معهد فني صحى رياضه بور سعيد 332 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 332 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 331.5 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 331.5 معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 331 علوم جنوب الوادي رياضة 331 علوم بنها رياضة 330.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 330.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 330 علوم بنات عين شمس رياضة 330 دار العلوم القاهرة 330 تربية طفولة مبكرة بني سويف 330 فنون جميلة (عمارة) المنصورة 330 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 329 تجارة انتساب موجه بور سعيد 329 المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم 328.5 علوم المنصورة رياضة 328.5 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 328.5 المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 328.5 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 328 معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 328 الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328 الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 328 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328 عالي هندسة بلبيس 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 328 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 328 معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328 معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 328 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 328 أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 328 ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 328 معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 328 المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 328 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 328 المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 328 معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 328 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 328 معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 328 معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 328 المعهد العالى للهندسة بالمنيا 328 تربية طفولة مبكرة الفيوم 327.5 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 327 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 326.5 تجارة انتساب موجه أسيوط 326.5 زراعة دمياط رياضة 326.5 المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 326 علوم الزقازيق رياضة 326 علوم الفيوم رياضة 326 تجارة انتساب موجه عين شمس 325.5 تربية طنطا رياضة 325 تربية نوعية الزقازيق 324.5 تجارة انتساب موجه بنها 324.5 علوم أسوان رياضة 324 المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 323.5 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 323 تجارة انتساب موجه سوهاج 323 تجارة انتساب موجه السويس 322.5 علوم سوهاج رياضة 322.5 أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 322.5 آداب المنصورة 322 علوم العريش رياضة 322 تجارة انتساب موجه العريش 322 إعلام جنوب الوادي رياضة 322 تجارة انتساب موجه بني سويف 322 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 321.5 زراعة المنصورة رياضة 321.5 تربية نوعية أسيوط 321.5 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 321.5 تجارة انتساب موجه مدينة السادات 321 معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 320.5 معهد فني صحى رياضه امبابة 320 علوم المنيا رياضة 320 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 319.5 تربية الوادي الجديد رياضة 319.5 معهد فني صحى رياضه اسوان 318.5 تربية طفولة مبكرة القاهرة 318.5 المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) 318.5 زراعة كفر الشيخ رياضة 318 زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة 317.5 إعلام بني سويف رياضة 317.5 علوم السويس رياضة 317.5 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 317.5 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 317.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 317.5 علوم الوادي الجديد رياضة 317.5 تربية أسوان 317.5 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 317.5 تربية المنصورة رياضة 317.5 تربية الإسكندرية رياضة 317.5 تربية عين شمس رياضة 317.5 علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 317.5 علوم بني سويف رياضة 317.5 علوم أسيوط رياضة 317.5 علوم دمياط رياضة 317.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 317.5 علوم بور سعيد رياضة 317.5 ¶¶ وجاءت الحدود الدنيا لشعبة الأدبية على النحو التال: اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 400.5 ألسن كفر الشيخ 398 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 397.5 سياسة واقتصاد السويس 396.5 سياسة واقتصاد بني سويف 394.5 إعلام المنوفية 394 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7 ألسن عين شمس 393.5 إعلام القاهرة 392.5 ألسن بني سويف 392 ألسن المنيا 391.5 ألسن سوهاج 391 ألسن أسوان 391 ألسن الأقصر 390.5 إعلام بني سويف 390 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5 آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388 إعلام جنوب الوادي 388 آثار دمياط 386.5 آثار القاهرة 386.5 آثار ولغات مطروح 385 آثار الفيوم 384.5 الاعاقة والتأهيل بني سويف 384 آثار أسوان 384 آثار الأقصر 383.5 آثار سوهاج 382 آثار جنوب الوادي 381 تربية الزقازيق 380.5 تربية المنيا 380 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379 تربية طنطا 378.5 تربية عين شمس 378 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 377 تربية بنها 376.5 فنون جميلة (فنون) حلوان 376 فنون جميلة (فنون) المنصورة 376 تربية بور سعيد 375.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375 فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5 تربية الإسكندرية 373.5 تربية المنصورة 373 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5 تربية مدينة السادات 370.5 آداب العريش 369.7 تربية دمنهور 369 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368 تربية جنوب الوادي 367 فنون جميلة (فنون) المنيا 367 تربية كفر الشيخ 367 تربية حلوان 366 فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365 تربية سوهاج 364.5 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5 تربية طفولة مبكرة المنصورة 363 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5 آداب القاهرة 362 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5 تربية الفيوم 361.5 تربية بني سويف 361 تربية مطروح 361 تربية أسيوط 361 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5 تربية (طفولة) طنطا 360 تربية بنات عين شمس 359.5 سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359 تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5 تربية السويس 358 تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5 آداب عين شمس 357 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356 تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5 آداب بنها 355.5 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355 تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5 حقوق سوهاج 354 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 353.5 تربية نوعية الزقازيق 353 تربية نوعية المنيا 353 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352 حقوق المنيا 351.5 آداب حلوان 351.5 تربية (طفولة) كفر الشيخ 351 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5 تجارة القاهرة 350.5 تربية طفولة مبكرة بني سويف 350 آداب الإسكندرية 350 آداب المنصورة 349 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5 تجارة جنوب الوادي 348.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348 تجارة عين شمس 347 تربية طفولة مبكرة الفيوم 347 تجارة المنصورة 347 تجارة وإدارة أعمال حلوان 346 تربية طفولة مبكرة القاهرة 346 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346 تربية نوعية طنطا 346 تجارة دمياط 345.5 آداب وعلوم إنسانية السويس 345 تربية (طفولة) الإسكندرية 345 تربية طفولة مبكرة دمنهور 345 آداب الزقازيق 345 تجارة الزقازيق 345 آداب بور سعيد 344.5 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5 تربية (طفولة) عين شمس 344.5 آداب طنطا 344.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5 تجارة الإسكندرية 344 آداب انتساب موجه القاهرة 343 تربية العريش 342.7 آداب المنوفية بشبين الكوم 341 آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5 آداب انتساب موجه عين شمس 340 حقوق بور سعيد 339.5 سياحة وفنادق المنصورة 339 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 337.5 آداب انتساب موجه بنها 337.5 آداب بنات عين شمس 337.5 تجارة أسوان 337.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 337 آداب كفر الشيخ 337 آداب انتساب موجه حلوان 336 تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 335.5 السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 335 آداب الفيوم 335 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 334.5 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 334.5 تجارة بنها 334 آداب دمياط 334 آداب أسوان 333.5 تربية نوعية أسيوط 333 تربية نوعية كفر الشيخ 333 آداب انتساب موجه الإسكندرية 332 حقوق دمياط 332 آداب دمنهور 332 تربية نوعية القاهرة 331.5 تجارة بور سعيد 331.5 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5 تجارة انتساب موجه عين شمس 331 آداب الوادي الجديد 331 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5 تربية (طفولة) السويس 330.5 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 330 تربية أسوان 330 تربية جنوب الوادي بالغردقة 330 تجارة العريش 329.7 تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5 تجارة بني سويف 329 تربية (طفولة) سوهاج 329 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329 تربية الوادي الجديد 329 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5 آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5 سياحة وفنادق مطروح 328 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 328 آداب بني سويف 327.5 آداب انتساب موجه المنصورة 327.5 آداب أسيوط 327.5 دار العلوم القاهرة 327.5 تربية نوعية الإسكندرية 327 آداب المنيا 326.5 آداب سوهاج 326 آداب جنوب الوادي 325.5 تجارة المنوفية بشبين الكوم 325.5 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 324.5 آداب انتساب موجه بور سعيد 324.5 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 324 آداب انتساب موجه الفيوم 323.5 تجارة طنطا 323.5 تجارة انتساب موجه المنصورة 323 تجارة كفر الشيخ 323 آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 323 تربية (طفولة) دمنهور 322.5 آداب انتساب موجه طنطا 322.5 تجارة السويس 322.5 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 322.5 تجارة دمنهور 322 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 322 تجارة انتساب موجه الزقازيق 322 تجارة انتساب موجه دمياط 321.5 تجارة انتساب موجه بنها 321.5 آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 321.5 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 321 تربية نوعية عين شمس 321 آداب انتساب موجه أسوان 320.5 تجارة أسيوط 320.5 آداب انتساب موجه دمنهور 320.5 آداب انتساب موجه دمياط 320 تربية نوعية جنوب الوادي 320 تربية نوعية المنصورة 320 آداب انتساب موجه العريش 320 آداب انتساب موجه بني سويف 319 تجارة مدينة السادات 319 تجارة سوهاج 318 حقوق انتساب موجه سوهاج 318 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 318 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 317.5 آداب انتساب موجه أسيوط 317.5 حقوق بني سويف 317 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 317 آداب انتساب موجه المنيا 316.5 حقوق القاهرة 316.5 آداب انتساب موجه الوادي الجديد 316 آداب انتساب موجه سوهاج 316 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 316 تجارة انتساب موجه بور سعيد 315.5 آداب انتساب موجه جنوب الوادي 315.5 تربية نوعية بنها 315.5 تجارة انتساب موجه دمنهور 314.5 حقوق عين شمس 314.5 تجارة انتساب موجه أسوان 314.5 تجارة انتساب موجه طنطا 313.5 تجارة انتساب موجه السويس 313 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 313 حقوق الفيوم 313 تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 312.5 أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 312 تربية نوعية بور سعيد 312 تجارة انتساب موجه مدينة السادات 312 تجارة انتساب موجه بني سويف 312 تجارة انتساب موجه أسيوط 311.5 تجارة انتساب موجه العريش 311.5 تجارة انتساب موجه سوهاج 310.5 تربية نوعية الفيوم 310 حقوق جنوب الوادي 310 السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 309.5 حقوق أسيوط 308.5 حقوق أسوان 307.5 تربية نوعية موسيقية المنيا 307.5 حقوق انتساب موجه القاهرة 307 حقوق حلوان 307 حقوق الإسكندرية 307 حقوق الزقازيق 306.5 حقوق بنها 306 حقوق انتساب موجه عين شمس 305.5 تربية نوعية مطروح 305.5 أقتصاد منزلى حلوان 305 دار العلوم الفيوم 305 تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 305 أقتصاد منزلى العريش 305 حقوق انتساب موجه بني سويف 304.5 تربية رياضية بنين المنصورة 304 تربية فنية المنيا 304 حقوق انتساب موجه حلوان 303.5 دار العلوم المنيا 303.5 حقوق طنطا 303 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 302 تربية دمياط 301.5 حقوق المنصورة 301.5 تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 301 حقوق المنوفية بشبين الكوم 301 حقوق انتساب موجه بنها 300.5 تربية (طفولة) الوادي الجديد 300.5 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 299.5 دار العلوم انتساب موجه المنيا 298.5 حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 298.5 تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 298.5 حقوق مدينة السادات 298 دار العلوم أسوان 297.5 سياحة وفنادق الفيوم 297.5 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 297 حقوق انتساب موجه الزقازيق 297 تربية نوعية فنية طنطا 297 دار العلوم انتساب موجه أسوان 296 حقوق انتساب موجه أسوان 295.5 سياحة وفنادق المنيا 295 خدمة اجتماعية حلوان 294.5 حقوق انتساب موجه أسيوط 293 حقوق انتساب موجه طنطا 292.5 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 291 حقوق انتساب موجه المنصورة 289.5 تربية نوعية المنصورة بميت غمر 289 تربية رياضية بنين الإسكندرية 288 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 288 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 287.5 خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 287 تربية رياضية بنين بنها 285.5 تربية نوعية موسيقية الزقازيق 282.5 تربية نوعية المنوفية بأشمون 282 سياحة وفنادق بني سويف 282 الفني لترميم الآثار بالاقصر 282 سياحة وفنادق مدينة السادات 281.5 سياحه وفنادق الاقصر 281.5 تربية رياضية بنين طنطا 280 تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 279.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 279 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 278

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