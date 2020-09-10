نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا اليوم لدعوة المواطنين لانتخاب مجلس النواب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عالميا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب واعلان الجدول الزمنى للانتخابات وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا من مبنى التلفزيون المصرى "ماسبيرو". أحمد جودة - القاهرة - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عالميا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب واعلان الجدول الزمنى للانتخابات وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا من مبنى التلفزيون المصرى "ماسبيرو". ويعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.

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