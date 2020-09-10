345 ألف زائر للمواقع السياحية بالإسكندرية خلال 6 أشهر

وقال محمد سعد، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، إن هناك نحو 345 ألف و799 سائحًا أجنبيًا ومصريًا زاروا المواقع السياحية ومتاحف الإسكندرية خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأشار سعد، فى بيان له، اليوم الخميس، إلى إن عدد السياح الأجانب بلغ 86 ألف و197 سائحًا، فى الفترة من يناير إلى أغسطس الماضى، وذلك باستثناء شهرى أبريل ومايو "فترة الغلق بسبب جائحة كورونا".

وأوضح أن مقابر "كتاكومب" بكوم الشقافة تصدرت قائمة الأماكن السياحية الأكثر زيارة بواقع 32 ألف و507 زائر، يليها قلعة قايتباى بـ 22 ألف و983 زائر وعامود السوارى 17450 زائر.

وأضاف مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، أن المواقع الأثرية الأخرى مثل المسرح الرومانى ومتحف المجوهرات ومتحف الإسكندرية القومى، شهدت زيارات مرتفعة، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على زيادة الترويج السياحى للإسكندرية لجذب المزيد من السياح.