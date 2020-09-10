63 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بقطاع وسط الشرقية

وقال بيان صادر عن وزارة الكهرباء اليوم الخميس، إنه فى نطاق قطاع وسط الشرقية والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى "771 ألف" مشترك ويضم حوالى 26 مركزا وقرية تم خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 63 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة، إذ تم إحلال وتجديد الآتى:

- 555913 متر موصلات جهد منخفض.

- 22052 كجم موصلات جهد متوسط.

- 11423 متر كابلات جهد منخفض.

- 27104 متر كابلات جهد متوسط.

- 1759 عامود جهد منخفض.

- 202 عامود جهد متوسط.

- 17 محول قدرات مختلفة.

- 12 كشك كامل بالمحول.

- 4 أكشاك فارغة.

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- 20 موزعات حلقية.

- 11 صندوق توزيع جهد منخفض.

- 15 كبينة و لوحة توزيع.

- 10 سكاكين ثلاثية.

- لوحتين جهد متوسط.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير 10 آلاف محضر بقيمة تصل إلى حوالى 9 ملايين جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادى تكرارها فى المستقبل، مؤكدا على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، مشددا أيضا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.