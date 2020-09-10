- 1/2
- 2/2
جاءت تلك التعليمات خلال محضر اجتماع مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، حيث تناول الأوضاع فى مصر، وضرورة استغلال ما وصفه بحالة الغصب التى يرصدها عناصر الإخوان فى أنحاء الجمهورية والعمل على إشعال ما أسماه بفتيل الثورة، بهدث إثارة الفوضى داخل البلاد وتنفيذ مخططهم الخبيث.
واستشهد محضر الاجتماع بعدد من كلمات سيد قطب الذى وصف بالشهيد.
ومن المتوقع أن تدفع تلك التعليمات بشباب الجماعة إلى استخدام مزيد من العنف خلال الفترة المقبلة لتنفيذ توجيهات المرشد الجديد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بالوثائق .. القائم بأعمال مرشد الإخوان يحرض على إثارة الفوضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.