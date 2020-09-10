بالوثائق .. القائم بأعمال مرشد الإخوان يحرض على إثارة الفوضى

حرض إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والذى تولى المنصب عقب القبض على محمود عزت بالقاهرة، أنصار الجماعة الإرهابية على إثارة الفوضى خلال الفترة المقبلة.





جاءت تلك التعليمات خلال محضر اجتماع مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، حيث تناول الأوضاع فى مصر، وضرورة استغلال ما وصفه بحالة الغصب التى يرصدها عناصر الإخوان فى أنحاء الجمهورية والعمل على إشعال ما أسماه بفتيل الثورة، بهدث إثارة الفوضى داخل البلاد وتنفيذ مخططهم الخبيث.

واستشهد محضر الاجتماع بعدد من كلمات سيد قطب الذى وصف بالشهيد.

ومن المتوقع أن تدفع تلك التعليمات بشباب الجماعة إلى استخدام مزيد من العنف خلال الفترة المقبلة لتنفيذ توجيهات المرشد الجديد.