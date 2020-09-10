يذاع فى الثالثة عصرا .. وزير التعليم ضيف بشارع مصر على 95 FM

يحل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى تمام الساعة الثالثة عصرا ضيفا على "شارع مصر" المذاع على 95 FM، حيث من المقرر أن يتطرق الوزير إلى الحديث عن السنة الدراسية الجديدة.





وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى وقت سابق أن الدراسة ستبدأ يوم 17 أكتوبر فى المدارس الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن العام الدراسى فى المدارس الدولية يبدأ يوم 15 سبتمبر.

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