إنفوجراف : إنشاء مجلس قومى للصحة النفسية .. أمل جديد للمرضى

حدد مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى أقره مجلس النواب نهائيا، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية لأهمية العناية بالمرضى النفسيين وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى.





والإنفوجراف التالى يوضح أهداف وأسباب إنشاء المجلس القومى للصحة النفسية.

وتعانى المجتمعات الحالية من مشاكل الصراع والقلق والتوتر والحرمان والإحباط وشدة التنافس والسلبية، وقد يصل الأمر إلى المرض النفسى، والذى يحتاج إلى علاج نفسى متخصص، لذا كان من الأهمية إنشاء مجلس قومى للصحة النفسية للاهتمام بكل ما يهم المرضى النفسيين.

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